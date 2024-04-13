Тен Хаг об «МЮ»: «Многие оценивают только результат, не обращая внимания на другие вещи. Не судите нас сейчас, я вижу потенциал команды»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о критике «Манчестер Юнайтед».

«Можно было не ожидать этого [проблем в этом сезоне], но придется с этим справляться. В футболе главное – результат, и многие оценивают только по нему, не обращая внимания на другие вещи. Я вижу потенциал команды, развитие, так что я настроен оптимистично, мы добьемся успеха.

Не судите нас сейчас, мы должны бороться до конца. Мы должны подходить к каждой игре с правильным настроем. У нас было много неудач, но каждая игра – это новая возможность, и именно таким должен быть подход. Нужно двигаться вперед», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

«МЮ» занимает 7-е место в АПЛ с 49 очками.

Тен Хаг о будущем: «Я позитивный человек, солнце всегда светит. Может, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь, наступает новый день»

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6 комментариев
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Другие вещи это удары по воротам? Которых уверен у Бормута будет больше 😁
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Отлично стелет)
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Пока деятельность Блиновской простаивает и вершина этой нише никем не занята, увольняйся по собственному и заходи туда, там тебя явно ждёт успех
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Ну да, тебя наняли и платят кучу денег за хороводы водить :)
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Простите, "об МЮ" в заголовке - это на каком языке? Ещё раз тысяча извинений за беспокойство
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Если честно вообще не вижу рисунка игры у МЮ
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