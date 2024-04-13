Тен Хаг об «МЮ»: «Многие оценивают только результат, не обращая внимания на другие вещи. Не судите нас сейчас, я вижу потенциал команды»
Эрик тен Хаг высказался о критике «Манчестер Юнайтед».
«Можно было не ожидать этого [проблем в этом сезоне], но придется с этим справляться. В футболе главное – результат, и многие оценивают только по нему, не обращая внимания на другие вещи. Я вижу потенциал команды, развитие, так что я настроен оптимистично, мы добьемся успеха.
Не судите нас сейчас, мы должны бороться до конца. Мы должны подходить к каждой игре с правильным настроем. У нас было много неудач, но каждая игра – это новая возможность, и именно таким должен быть подход. Нужно двигаться вперед», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.
«МЮ» занимает 7-е место в АПЛ с 49 очками.
Тен Хаг о будущем: «Я позитивный человек, солнце всегда светит. Может, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь, наступает новый день»