Тен Хаг об «МЮ»: «Многие оценивают только результат, не обращая внимания на другие вещи. Не судите нас сейчас, я вижу потенциал команды»

Эрик тен Хаг высказался о критике «Манчестер Юнайтед».

«Можно было не ожидать этого [проблем в этом сезоне], но придется с этим справляться. В футболе главное – результат, и многие оценивают только по нему, не обращая внимания на другие вещи. Я вижу потенциал команды, развитие, так что я настроен оптимистично, мы добьемся успеха.

Не судите нас сейчас, мы должны бороться до конца. Мы должны подходить к каждой игре с правильным настроем. У нас было много неудач, но каждая игра – это новая возможность, и именно таким должен быть подход. Нужно двигаться вперед», – сказал главный тренер « » тен Хаг.

«МЮ» занимает 7-е место в с 49 очками.

Тен Хаг о будущем: «Я позитивный человек, солнце всегда светит. Может, сейчас оно за тучами, но, когда я просыпаюсь, наступает новый день»