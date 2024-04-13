Артета о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Судьи применили правила, а правила предписывают руководствоваться здравым смыслом»
Микель Артета прокомментировал эпизод с Габриэлом, взявшим мяч в руки.
На 67-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2) судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер лондонцев Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.
Судья Гленн Нюберг назвал это «детской ошибкой» и не назначил пенальти.
«Да, я заметил это, особенно после того, как последовала понятная реакция от них [игроков «Баварии»].
Я думаю, что судьи применили правила, а правила предписывают руководствоваться здравым смыслом, а также тем, извлекаешь ли ты преимущество из этой ситуации, а преимущества как такового не было», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.