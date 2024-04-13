Артета о том, что Габриэл взял мяч в руки в штрафной «Арсенала»: «Судьи применили правила, а правила предписывают руководствоваться здравым смыслом»

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал судьи Гленн Нюберг Давид Райя Габриэл Магальяэс Футбол

Микель Артета прокомментировал эпизод с Габриэлом, взявшим мяч в руки.

На 67-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Баварией» (2:2) судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер лондонцев Давид Райя покатил мяч на Габриэла Магальяэса, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

Судья Гленн Нюберг назвал это «детской ошибкой» и не назначил пенальти.

«Да, я заметил это, особенно после того, как последовала понятная реакция от них [игроков «Баварии»].

Я думаю, что судьи применили правила, а правила предписывают руководствоваться здравым смыслом, а также тем, извлекаешь ли ты преимущество из этой ситуации, а преимущества как такового не было», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

 

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18 комментариев
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По всем правилам это пенальти
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+15
Ответ vel
Сорри, что повторяюсь, но… Забавляют возмущения баварцев и сочувствующих. ) Как за свое, честным трудом заработанное, возмущаются. ) Но это чистой воды Халява. Смысл париться из-за неё? Как пришла - так и ушла. Это не ваше. Бавария ничего не сделала, никаких усилий не приложила. В голе с рикошета все это присутствует, но не в этом эпизоде. Где ваша эмпатия? Такое могло случиться и с вашим защитником. Разве можно отдавать на откуп разрешение противостояния столь высокого уровня, халяве? Мои аплодисменты судье - он поступил мудро!
Ну пусть полевые игроки тогда в каждом матче берут мяч в руки в своей штрафной, а судьи закрывают на это глаза, халява же. Бред
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+15
Нет правила здравого смысла, зато есть правило, что в футболе нельзя брать мяч в руки
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что за бред!
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Лицемер
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иногда полезнее промолчать,чем такое ляпнуть)
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По всем правилам это пенальти
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Какие сказки
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Судья молодец, что не запятнал себя нелепым пенальти. Тухелю будет на что жаловаться после вылета. Все в выигрыше
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+1
Ответ vel
Сорри, что повторяюсь, но… Забавляют возмущения баварцев и сочувствующих. ) Как за свое, честным трудом заработанное, возмущаются. ) Но это чистой воды Халява. Смысл париться из-за неё? Как пришла - так и ушла. Это не ваше. Бавария ничего не сделала, никаких усилий не приложила. В голе с рикошета все это присутствует, но не в этом эпизоде. Где ваша эмпатия? Такое могло случиться и с вашим защитником. Разве можно отдавать на откуп разрешение противостояния столь высокого уровня, халяве? Мои аплодисменты судье - он поступил мудро!
Недавно видел ролик где подобных ситуаций в этом году было около пяти или вроде того в разных чемпионатах. И во всех случаях ставили пенальти. Правило есть правило. Точка. Судья не должен трактовать эпизод как ему вздумается. Зная Артету, если бы подобное допустили игроки Баварии, он бы истерил до конца матча
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вообще-то здравый смысл подсказывает, что полевой игрок не должен брать мяч в руки, когда игра идет.
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Ответ vel
зачем передергиваешь? ) И речь о возмущении баварцев и их болельщиков - будто у них что-то украли. Что они заработали тяжким трудом. Но это была халява. как пришла так и ушла. Она только исказила бы расклад сил. Пусть зарабатывают пенальти своими действиями, а не благодаря откровенной халяве.
Смешно такое читать, почему баварцы не должны возмущаться? По правилам в руки брать мяч после розыгрыша нельзя, тут чистый пенальти на 500%. А теле оправдания устраивает только арсеналовских.
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Ответ vel
зачем передергиваешь? ) И речь о возмущении баварцев и их болельщиков - будто у них что-то украли. Что они заработали тяжким трудом. Но это была халява. как пришла так и ушла. Она только исказила бы расклад сил. Пусть зарабатывают пенальти своими действиями, а не благодаря откровенной халяве.
Что то не помню, чтобы кто либо из болельщиков "Баварии" жаловался на это (здесь по крайней мере из того что читал - не видел). Мы с друзьями вообще даже данный момент не заметили, т.к. из за шума в баре не было слышно свистка и никто толком не обратил внимание. Узнал уже постфактум, улыбнулся и забыл про этот момент. Зато видел кучу жалоб болельщиков "Арсенала" по пенальти, где Сака сам на ногу Нойера наткнулся)
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Ответ vel
Сорри, что повторяюсь, но… Забавляют возмущения баварцев и сочувствующих. ) Как за свое, честным трудом заработанное, возмущаются. ) Но это чистой воды Халява. Смысл париться из-за неё? Как пришла - так и ушла. Это не ваше. Бавария ничего не сделала, никаких усилий не приложила. В голе с рикошета все это присутствует, но не в этом эпизоде. Где ваша эмпатия? Такое могло случиться и с вашим защитником. Разве можно отдавать на откуп разрешение противостояния столь высокого уровня, халяве? Мои аплодисменты судье - он поступил мудро!
Согласен
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Ответ Горемычный Рибери
По правилам пенальти,а по чесноку не нужны Баварии такие пенальти,не такого калибра клуб.Кстати что там с Команом,по ходу Бавария без него и Гнабри осталась.
Все верно
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