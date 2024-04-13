Роман Павлюченко: «Каждый может, не играя в футбол, стать тренером. Посмотрите на Моуринью и Слуцкого»

Теги Роман Павлюченко Леонид Слуцкий Жозе Моуринью премьер-лига Россия Родина Москва Футбол

Роман Павлюченко считает, что человек может стать тренером, не играя в футбол.

«Посмотрите на Моуринью – в футбол не играл. Слуцкий в футбол тоже не играл, но тренером же стал. Оба тренировали и сборные своих стран.

Каждый может, не играя в футбол, хорошо отучиться и стать тренером», – сказал экс-футболист сборной России.

Напомним, в среду Павлюченко стал тренером нападающих во второй команде московской «Родины». 

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16 комментариев
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ну Моуринью вроде как играл.
+ Моуринью сборную не тренировал
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Мостовой:
Да что ты, черт возьми, такое несёшь???
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Я бы в первую очередь Сарри вспомнил. Он вообще в банке работал. Моур всё-таки рядом с футболом был всегда.
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Ответ Великий Алонсо
Ну что там Мостовой крякать будет? Павлюченко то футболист покруче чем Мостовой
Не согласен все же. Пав хорош был, но мостовой как игрок посильней и стабильнее
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Ответ slipar
Кто-нибудь расскажет ему, что Мауриньо играл в профессиональный футбол? Да, не очень много, но все-таки играл…
Тут явно камень в огород Мостового, а для Мостового ни Моуринью, ни Слуцкий, ни Абаскаль в футбол не играли; так, мячик попинывали. А вот Мостовой... ну, вы знаете))
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Йозе Марино тоже переводчиком начинал.....
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Сакки,Карлос Парейра.
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Жозе сборную землян против инопланетянина тренировал
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Ответ Тимак001775
Не согласен все же. Пав хорош был, но мостовой как игрок посильней и стабильнее
По таланту пав ни чем не хуже
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Ответ slipar
Кто-нибудь расскажет ему, что Мауриньо играл в профессиональный футбол? Да, не очень много, но все-таки играл…
Как и Слуцкий. Тем более Моуриньо не тренировал сборную. Видимо со знанием футбола у Романа все плохо😂
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