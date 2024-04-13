Роман Павлюченко: «Каждый может, не играя в футбол, стать тренером. Посмотрите на Моуринью и Слуцкого»
Роман Павлюченко считает, что человек может стать тренером, не играя в футбол.
«Посмотрите на Моуринью – в футбол не играл. Слуцкий в футбол тоже не играл, но тренером же стал. Оба тренировали и сборные своих стран.
Каждый может, не играя в футбол, хорошо отучиться и стать тренером», – сказал экс-футболист сборной России.
Напомним, в среду Павлюченко стал тренером нападающих во второй команде московской «Родины».
+ Моуринью сборную не тренировал
Да что ты, черт возьми, такое несёшь???