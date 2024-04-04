Де Дзерби об отсутствии Фати в заявке на матч с «Брентфордом»: «Хотелось, чтобы он улучшил форму. Мое мнение об Ансу не изменилось, но у меня другие ожидания от него»
Роберто Де Дзерби считает, что Ансу Фати необходимо улучшить физическую форму.
Вингер, арендованный «Брайтоном» у «Барселоны», не попал в заявку на вчерашний матч АПЛ против «Брентфорда» (0:0).
«Что касается Фати и Валентина Барко, то я решил не включать их в заявку на эту игру. Я хотел, чтобы они поработали индивидуально и улучшили свои физические кондиции.
Он [Фати] здорово работает, но у меня другие ожидания от него. Мое мнение о нем не изменилось, это один из самых талантливых игроков в мире», – сказал главный тренер «Брайтона».
Рано звездочку словил. Окружение максимально помогло упасть с небес в грязь, жалко но реальность такова.