Де Дзерби об отсутствии Фати в заявке на матч с «Брентфордом»: «Хотелось, чтобы он улучшил форму. Мое мнение об Ансу не изменилось, но у меня другие ожидания от него»

Теги премьер-лига Англия Барселона Роберто Де Дзерби Брайтон Брентфорд Ансу Фати Валентин Барко Футбол

Роберто Де Дзерби считает, что Ансу Фати необходимо улучшить физическую форму.

Вингер, арендованный «Брайтоном» у «Барселоны», не попал в заявку на вчерашний матч АПЛ против «Брентфорда» (0:0).

«Что касается Фати и Валентина Барко, то я решил не включать их в заявку на эту игру. Я хотел, чтобы они поработали индивидуально и улучшили свои физические кондиции.

Он [Фати] здорово работает, но у меня другие ожидания от него. Мое мнение о нем не изменилось, это один из самых талантливых игроков в мире», – сказал главный тренер «Брайтона».

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9 комментариев
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Кстати давно отца Фати не слышно было, авторитетное мнение же)
Рано звездочку словил. Окружение максимально помогло упасть с небес в грязь, жалко но реальность такова.
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Сдулся очередной Месси. Не жалко, надо было делать операцию.
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Ответ rigobersong
Консервативное лечение не от балды же предлагают, есть удачный опыт и положительная статистика, не факт что операция не привела к рецидиву, а может было бы еще хуже. На таком уровне анализируют все риски, просто люди хотят найти причину и тыкать этим Фати теперь:)) Все у него будет хорошо, ему всего 21 год, многие на высоком уровне карьеру в 23 только начинают:)) На его месте возможно стоит вернуться в Барселону и пока стать резервистом, выходя в старте в каких-нибудь проходных матчах:)
Оптимизм это хорошо, я тоже хочу чтобы у него хорошо все было, но это маловероятно.
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Ответ SaH4r.
Сдулся очередной Месси. Не жалко, надо было делать операцию.
Консервативное лечение не от балды же предлагают, есть удачный опыт и положительная статистика, не факт что операция не привела к рецидиву, а может было бы еще хуже. На таком уровне анализируют все риски, просто люди хотят найти причину и тыкать этим Фати теперь:)) Все у него будет хорошо, ему всего 21 год, многие на высоком уровне карьеру в 23 только начинают:)) На его месте возможно стоит вернуться в Барселону и пока стать резервистом, выходя в старте в каких-нибудь проходных матчах:)
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Тем временем Фати: Ваши ожидания… (с)
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наши ожидания тоже были другими
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Интересно, что такого случилось за перерыв сборных с физической формой Фати, что её вдруг понадобилось улучшать и исключать его из заявки на матч ? Жалоб на профессионализм Фати никогда не было
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Ответ rigobersong
Консервативное лечение не от балды же предлагают, есть удачный опыт и положительная статистика, не факт что операция не привела к рецидиву, а может было бы еще хуже. На таком уровне анализируют все риски, просто люди хотят найти причину и тыкать этим Фати теперь:)) Все у него будет хорошо, ему всего 21 год, многие на высоком уровне карьеру в 23 только начинают:)) На его месте возможно стоит вернуться в Барселону и пока стать резервистом, выходя в старте в каких-нибудь проходных матчах:)
его не будет в Барселоне.
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Ответ Inside 88 LW
Кстати давно отца Фати не слышно было, авторитетное мнение же) Рано звездочку словил. Окружение максимально помогло упасть с небес в грязь, жалко но реальность такова.
Вот вот
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