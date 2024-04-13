Слуцкий о лидерстве «Шанхая»: «Говорить о борьбе за титул слишком рано. Больше думаем о том, как провести эффективно следующую тренировку»

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий высказался о лидерстве «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая.

Клуб выиграл все пять матчей на старте турнира.

«У нас нет времени праздновать что-либо, календарь очень плотный, мы сосредоточены на следующих матчах. Говорить о борьбе за титул, когда сыграно всего пять матчей в чемпионате, на мой взгляд, слишком рано. 

Мы гораздо больше думаем о том, как провести следующую тренировку эффективно», – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа». 

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?

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