Слуцкий о лидерстве «Шанхая»: «Говорить о борьбе за титул слишком рано. Больше думаем о том, как провести эффективно следующую тренировку»

Леонид Слуцкий высказался о лидерстве «Шанхай Шеньхуа» в чемпионате Китая.

Клуб выиграл все пять матчей на старте турнира.

«У нас нет времени праздновать что-либо, календарь очень плотный, мы сосредоточены на следующих матчах. Говорить о борьбе за титул, когда сыграно всего пять матчей в чемпионате, на мой взгляд, слишком рано.

Мы гораздо больше думаем о том, как провести следующую тренировку эффективно», – сказал главный тренер « ».

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?