Ракитич о худшем поражении «Барсы»: «0:3 от «Ромы» в 2018-м. Мы просто отдали игру» 

Иван Ракитич назвал худшим поражением «Барселоны» 0:3 от «Ромы».

Из-за разгрома в Риме в апреле 2018 года каталонцы вылетели из 1/4 финала чемпионов.

«Худшее поражение было в Риме, потому что мы просто отдали игру. Можно отдавать должное соперникам и поздравлять их с победой, но тот матч мы сами отдали. Когда по-настоящему не вовлечен в игру, такое случается. И это было нашей виной.

Мы бы сделали по-другому, если бы можно было вернуться назад. Без замен в составе – просто нужно всегда быть в игре. Нельзя просто нажать на кнопку «повтор». Футбол – это то, что происходит в данный момент, это настоящее», – сказал экс-хавбек «Барселоны».