Ракитич о худшем поражении «Барсы»: «0:3 от «Ромы» в 2018-м. Мы просто отдали игру» 

Теги Рома Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Иван Ракитич Футбол

Иван Ракитич назвал худшим поражением «Барселоны» 0:3 от «Ромы».

Из-за разгрома в Риме в апреле 2018 года каталонцы вылетели из 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Худшее поражение было в Риме, потому что мы просто отдали игру. Можно отдавать должное соперникам и поздравлять их с победой, но тот матч мы сами отдали. Когда по-настоящему не вовлечен в игру, такое случается. И это было нашей виной.

Мы бы сделали по-другому, если бы можно было вернуться назад. Без замен в составе – просто нужно всегда быть в игре. Нельзя просто нажать на кнопку «повтор». Футбол – это то, что происходит в данный момент, это настоящее», – сказал экс-хавбек «Барселоны».

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4 комментария
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Если Баварию в 1999 сгубила замена Маттеуса, то Барселону с Ромой замена Иньесты
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Да - неприятная игра и к сожалению таких было не мало .
+2
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С другой стороны та Рома вполне приличная команда была, они и Ливерпулю в полуфинале бой дали и после 5-2 на выезде, дома 4-2 победили и возили скаузеров весь матч:)
+2
-1
+1
Ответ Милан идёт за 8-й ЛЧ
Если Баварию в 1999 сгубила замена Маттеуса, то Барселону с Ромой замена Иньесты
Самоуверенность и самоуспокоенность. Барса без Иньесты на 4 головы сильнее Ромы должна была быть
+1
0
+1
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