Ракитич о последствиях 6:1 с «ПСЖ»: «Барса» почувствовала превосходство над остальными. Вернись мы назад, были бы больше вовлечены в важные матчи и взяли бы еще 2−3 ЛЧ»
Иван Ракитич рассказал о последствиях громких успехов «Барселоны».
Полузащитник, сейчас выступающий за «Аль-Шабаб», ранее сказал, что победа над «ПСЖ» со счетом 6:1 была одним из главных матчей в истории Лиги чемпионов.
«Неудивительно, что дальше с нами произошло именно то, что произошло. Мы почувствовали свое превосходство над остальными. Мы стали отдавать матчи, и это стоило нам трофеев», – отметил хорватский футболист в интервью Жерару Ромеро.
«Если бы мы могли отмотать время назад, то, уверен, все футболисты были бы больше вовлечены в важные матчи. Мы бы выиграли Лигу чемпионов еще два или три раза», – добавил хавбек.
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