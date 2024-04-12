Ракитич о последствиях 6:1 с «ПСЖ»: «Барса» почувствовала превосходство над остальными. Вернись мы назад, были бы больше вовлечены в важные матчи и взяли бы еще 2−3 ЛЧ»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Иван Ракитич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Иван Ракитич рассказал о последствиях громких успехов «Барселоны».

Полузащитник, сейчас выступающий за «Аль-Шабаб», ранее сказал, что победа над «ПСЖ» со счетом 6:1 была одним из главных матчей в истории Лиги чемпионов.

«Неудивительно, что дальше с нами произошло именно то, что произошло. Мы почувствовали свое превосходство над остальными. Мы стали отдавать матчи, и это стоило нам трофеев», – отметил хорватский футболист в интервью Жерару Ромеро.

«Если бы мы могли отмотать время назад, то, уверен, все футболисты были бы больше вовлечены в важные матчи. Мы бы выиграли Лигу чемпионов еще два или три раза», – добавил хавбек.

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3 комментария
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Если бы молодость знала, если бы старость могла
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так вроде еще мы должны были взять пару ЛЧ. Чето арифметика не сходится
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Ивана многие недооценивают
Ракитич заменил Хави без потери качества
Великий игрок, легенда Барсы, Севильи и Хорватии
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