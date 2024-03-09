Иван Ракитич: «Реал» возьмет Ла Лигу, «Барса» – ЛЧ, «Байер» – ЛЕ, Хорватия – Евро»

Иван Ракитич спрогнозировал победителей Ла Лиги, еврокубков и Евро-2024.

– Кто выиграет ?

– « ».

– А Лигу чемпионов?

– « ».

– ? Но будьте осторожны, «Севилья» в ней не участвует?

– Думаю, « ».

– Кого вы видите победителем чемпионата Европы?

– Очень сложно сказать, но Хорватия, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Ракитич, играющий за саудовский «Аль-Шабаб Эр-Рияд».