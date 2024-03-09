Иван Ракитич: «Реал» возьмет Ла Лигу, «Барса» – ЛЧ, «Байер» – ЛЕ, Хорватия – Евро»
Иван Ракитич спрогнозировал победителей Ла Лиги, еврокубков и Евро-2024.
– Кто выиграет Ла Лигу?
– «Реал Мадрид».
– А Лигу чемпионов?
– «Барселона».
– Лига Европы? Но будьте осторожны, «Севилья» в ней не участвует?
– Думаю, «Байер».
– Кого вы видите победителем чемпионата Европы?
– Очень сложно сказать, но Хорватия, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Ракитич, играющий за саудовский «Аль-Шабаб Эр-Рияд».
разве когда в конце не добавляешь СКРИНЬТЕ, предсказания имеют смысл?
ЛЧ возьмет Барселона - комментировать вряд ли нужно т.к. в следующем раунде Барса вылетит от любого соперника кто пробьется в 1/4 кроме пожалуй пары Дортмунд-ПСВ.
ЛЕ возьмет Байер - тут надо сказать что шансы действительно хорошие ибо конкурент только Ливерпуль и в отличие от почти чемпионского Байера в какой-то момент может просто забить на ЛЕ т.к. гонка за чемпионство в последний сезон Клоппа будет для команды важнее.
ЕВРО возьмет Хорватия - нужно простить ему патриотизм. Им бы из группы выйти было бы хорошо.
Хотя если Мадридский хозяин разрешит может и возьмёт)
А кто же конкуренты у Реала ?
Два каталонских клуба ?
Или все же Валенсия поднажмет ?
Сегодня у Хетафе выиграли - не шуточное дело !
Но как сказал, когда-то, Марк Твен: "Если бы наши голоса на выборах что-то решали, то нам бы просто запретили участвовать"