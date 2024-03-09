Иван Ракитич: «Реал» возьмет Ла Лигу, «Барса» – ЛЧ, «Байер» – ЛЕ, Хорватия – Евро»

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная Хорватии по футболу Иван Ракитич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Евро-2024 Футбол

Иван Ракитич спрогнозировал победителей Ла Лиги, еврокубков и Евро-2024.

Кто выиграет Ла Лигу?

– «Реал Мадрид».

А Лигу чемпионов?

– «Барселона».

– Лига Европы? Но будьте осторожны, «Севилья» в ней не участвует?

– Думаю, «Байер».

Кого вы видите победителем чемпионата Европы?

– Очень сложно сказать, но Хорватия, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Ракитич, играющий за саудовский «Аль-Шабаб Эр-Рияд».

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73 комментария
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А я еще одну рюмашку - добавил Ракитич
+103
-2
+101
Ракитичу не наливать больше
+70
-2
+68
А на выборах победит Надеждин, ага
+27
-4
+23
Ответ Vinnipukh Vinni
В Аравии запрещено бухать )
Для иностранцев ничего не запрещено
+22
-2
+20
А президентские выборы в России выиграет не Володя)
+14
-3
+11
Не обращайте внимания, Ракитич 8 марта отмечает все еще)
+7
-2
+5
я абсолютно не удивлён то что сказал Ракитич. так и будет скорее всего. 4 года назад он за 4 месяца все точно кстати предсказал
+8
-3
+5
Ответ Владимир Самсонов
Ещё скажете Лёня Слуцкий)
Лёня Слуцкий разорвёт китайский псевдоногомяч
+5
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+5
Ответ BoGaL
Комментарий удален модератором
Обязательно, ведь столько юзеров Спортса желают этого. Вселенная должна ответить им взаимностью.
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Иван Ракитич: «Реал» возьмет Ла Лигу, «Барса» – ЛЧ, «Байер» – ЛЕ, Хорватия – Евро»
разве когда в конце не добавляешь СКРИНЬТЕ, предсказания имеют смысл?
+2
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+2
Ла Лигу возьмет Реал - безусловно.Основные конуренты в этом сезоне просто никакие.
ЛЧ возьмет Барселона - комментировать вряд ли нужно т.к. в следующем раунде Барса вылетит от любого соперника кто пробьется в 1/4 кроме пожалуй пары Дортмунд-ПСВ.
ЛЕ возьмет Байер - тут надо сказать что шансы действительно хорошие ибо конкурент только Ливерпуль и в отличие от почти чемпионского Байера в какой-то момент может просто забить на ЛЕ т.к. гонка за чемпионство в последний сезон Клоппа будет для команды важнее.
ЕВРО возьмет Хорватия - нужно простить ему патриотизм. Им бы из группы выйти было бы хорошо.
+4
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Ответ Abulyfvgfihuii Gazaryyd dhio
И он проснулся 🤣🤣🤣🤣🤣
очнулся? и как?
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0
+1
весеннее обострение у хорвата
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Ответ BoGaL
Комментарий удален модератором
Два✌️!!!
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Для иностранцев ничего не запрещено
Да вроде и им запрещено, не считая спецзабегаловок.
+2
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+1
Начал за здравие, закончил за упокой
+5
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+1
Барса ЛЕ не может взять с чего она должна брать ЛЧ?
Хотя если Мадридский хозяин разрешит может и возьмёт)
+3
-2
+1
Неплохая карьера в фифе
+1
0
+1
А что он еще должен был сказать?)
+1
0
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Ответ Vakhore
Иван Ракичит возьмет Золотой Мяч, а я возьму Алинусю Загитову.
где смеяться?
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Ответ Vakhore
разрешаю, иншаллах брат
начинай мягкий!
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+1
Ответ Alex Gelaev
реал безусловно ла лигу на 100 % никак пока не взял. играть и играть ещё. тем игры реала оставляют желать лучшего. если сегодня реал проиграет борьба за чемпионство только обострится
Боюсь спросить !
А кто же конкуренты у Реала ?
Два каталонских клуба ?
Или все же Валенсия поднажмет ?
Сегодня у Хетафе выиграли - не шуточное дело !
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Как ни странно хорваты выступают на Евро хуже, чем на ЧМ (две бронзы и одно серебро). В отличие от той же Чехии.
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угадайте где смеяться.
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Ответ VuNePonimaete
А на выборах победит Надеждин, ага
Алексей Анатольевич уже победил, ага :Р
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Блин а как трезво начинал
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Зачем ты так про божка, тут некоторые могут тебя распять за богохульство..
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1 только угадал, про Реал
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Ответ ББ
А президентские выборы в России выиграет не Володя)
кто то знает почему он не коронует себя, а продолжает играться в выборы?
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Ответ Клей Томпсон
кто то знает почему он не коронует себя, а продолжает играться в выборы?
Нужно создавать видимость демократии!
Но как сказал, когда-то, Марк Твен: "Если бы наши голоса на выборах что-то решали, то нам бы просто запретили участвовать"
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