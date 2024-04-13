«МЮ» потребует у «Интера» за Уан-Биссаку не больше 15 млн евро. Кайоде из «Фиорентины» намного дороже, но миланцы сохраняют к нему интерес

Теги Интер Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Аарон Уан-Биссака деньги Майкл Кайоде Футбол

«Интеру» будет проще подписать Аарона Уан-Биссаку, чем Майкла Кайоде.

Ранее стало известно, что миланцам может потребоваться найти замену Дензелу Думфрису.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» потребует за своего защитника не больше 15 млн евро, хотя куплен он был за 45+5 млн фунтов. Сам футболист хочет поиграть за пределами Англии.

Для приобретения Кайоде «Интеру» придется заплатить «Фиорентине» намного большую сумму даже в том случае, если в сделку будут включены какие-нибудь молодые игроки. Однако вариант с трансфером 19-летнего футболиста все равно актуален.

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4 комментария
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Так надо Думфриса продать МЮ за 80 и купить обоих. Чего они там, в своем Милане, не знают как МЮ работает?
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Я вообще не поклонник таланта АВБ, но какой смысл продавать его за максимум 15 лям? Причём в евро . За такие деньги сейчас замену сопоставимого уровня вряд-ли найдёшь. А тратить больше нельзя, ибо ФФП и дыры на позициях опорника, лз и цн зияют намного ярче.
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Кто придумывает такие новости ? Зачем МЮ продавать Бисаку за такую сумму ? Что бы потом что ?
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Ответ Lavinka
Кто придумывает такие новости ? Зачем МЮ продавать Бисаку за такую сумму ? Что бы потом что ?
У него год по контракту остался и тен Хагу он не нравится. Так что вполне могут продать за эту сумму
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