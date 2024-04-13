«МЮ» потребует у «Интера» за Уан-Биссаку не больше 15 млн евро. Кайоде из «Фиорентины» намного дороже, но миланцы сохраняют к нему интерес
«Интеру» будет проще подписать Аарона Уан-Биссаку, чем Майкла Кайоде.
Ранее стало известно, что миланцам может потребоваться найти замену Дензелу Думфрису.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» потребует за своего защитника не больше 15 млн евро, хотя куплен он был за 45+5 млн фунтов. Сам футболист хочет поиграть за пределами Англии.
Для приобретения Кайоде «Интеру» придется заплатить «Фиорентине» намного большую сумму даже в том случае, если в сделку будут включены какие-нибудь молодые игроки. Однако вариант с трансфером 19-летнего футболиста все равно актуален.