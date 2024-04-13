«МЮ» потребует у «Интера» за Уан-Биссаку не больше 15 млн евро. Кайоде из «Фиорентины» намного дороже, но миланцы сохраняют к нему интерес

«Интеру» будет проще подписать Аарона Уан-Биссаку, чем Майкла Кайоде.

Ранее стало известно, что миланцам может потребоваться найти замену Дензелу Думфрису.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что « » потребует за своего защитника не больше 15 млн евро, хотя куплен он был за 45+5 млн фунтов. Сам футболист хочет поиграть за пределами Англии.

Для приобретения « » придется заплатить «Фиорентине» намного большую сумму даже в том случае, если в сделку будут включены какие-нибудь молодые игроки. Однако вариант с трансфером 19-летнего футболиста все равно актуален.