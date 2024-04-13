«Гагарин для нас – как Пеле для Бразилии в футболе. Один из важнейших героев страны». Игрок «Родины» Сокол о космонавте

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Артем Сокол сравнил фигуры Юрия Гагарина и Пеле.

«Космонавтом я точно не хотел стать в детстве, но космос я всегда любил.

Мне нравятся фильмы о космосе. Раз пять «Интерстеллар» смотрел, недавно с женой пересматривали. И на русском, и на английском его тоже смотрел (смеется). Мне нравится, что там с научной точки зрения все верно показано.

«Космическая одиссея», «Звездные воины» люблю, хотя там мало правды, больше фантастики.

Юрий Гагарин, конечно, символ мировой космонавтики. Для нашей страны – это один из важнейших героев, как Пеле для Бразилии в футболе», – заявил 26-летний защитник «Родины».

Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

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4 комментария
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Так и есть. Гагарин и после славы на весь мир оставался самым простым народным человеком
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