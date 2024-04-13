«Гагарин для нас – как Пеле для Бразилии в футболе. Один из важнейших героев страны». Игрок «Родины» Сокол о космонавте
Артем Сокол сравнил фигуры Юрия Гагарина и Пеле.
«Космонавтом я точно не хотел стать в детстве, но космос я всегда любил.
Мне нравятся фильмы о космосе. Раз пять «Интерстеллар» смотрел, недавно с женой пересматривали. И на русском, и на английском его тоже смотрел (смеется). Мне нравится, что там с научной точки зрения все верно показано.
«Космическая одиссея», «Звездные воины» люблю, хотя там мало правды, больше фантастики.
Юрий Гагарин, конечно, символ мировой космонавтики. Для нашей страны – это один из важнейших героев, как Пеле для Бразилии в футболе», – заявил 26-летний защитник «Родины».
Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики.