«Гагарин для нас – как Пеле для Бразилии в футболе. Один из важнейших героев страны». Игрок «Родины» Сокол о космонавте

Артем Сокол сравнил фигуры Юрия Гагарина и Пеле.

«Космонавтом я точно не хотел стать в детстве, но космос я всегда любил.

Мне нравятся фильмы о космосе. Раз пять «Интерстеллар» смотрел, недавно с женой пересматривали. И на русском, и на английском его тоже смотрел (смеется). Мне нравится, что там с научной точки зрения все верно показано.

«Космическая одиссея», «Звездные воины» люблю, хотя там мало правды, больше фантастики.

, конечно, символ мировой космонавтики. Для нашей страны – это один из важнейших героев, как для Бразилии в футболе», – заявил 26-летний защитник « ».

Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики.