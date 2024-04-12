Фигурист Галлямов: «Зенит» закроет все вопросы в игре с «Краснодаром», петербуржцы не упустят чемпионство»

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Александр Жулин Краснодар Александр Галлямов Футбол

Фигурист Александр Галлямов считает, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

– «Краснодар» – очень яркая команда, но уверен, что «Зенит» не будет упускать чемпионство. В этом году петербуржцы дали повод для конкуренции, завтра «Зенит» закроет все вопросы.

– Поедете на игру?

– Я бы с радостью поехал в Краснодар на матч! Я ехал с Жулиным в Сочи на матч «Зенита», но в Краснодар тяжело доехать.

Я планирую скоро поехать в Екатеринбург и схожу на «Урал», – сказал Александр Галлямов. 

На данный момент команда тренера Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» идет первым с 44 баллами.

Игра между командами состоится завтра на стадионе «Краснодар» в 17:00 по московскому времени.

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