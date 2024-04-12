Фигурист Галлямов: «Зенит» закроет все вопросы в игре с «Краснодаром», петербуржцы не упустят чемпионство»

Фигурист Александр Галлямов считает, что «Зенит» станет чемпионом Мир РПЛ.

– « » – очень яркая команда, но уверен, что «Зенит» не будет упускать чемпионство. В этом году петербуржцы дали повод для конкуренции, завтра «Зенит» закроет все вопросы.

– Поедете на игру?

– Я бы с радостью поехал в Краснодар на матч! Я ехал с Жулиным в Сочи на матч « », но в Краснодар тяжело доехать.

Я планирую скоро поехать в Екатеринбург и схожу на « », – сказал Александр Галлямов.

На данный момент команда тренера Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице , набрав 43 очка. «Зенит» идет первым с 44 баллами.

Игра между командами состоится завтра на стадионе «Краснодар» в 17:00 по московскому времени.