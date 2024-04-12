Александр Мостовой: «Зенит» может даже разгромить «Краснодар». Им «Пари НН» трешку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы»
Александр Мостовой считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» 13 апреля.
«Журналисты как могут нагнетают интригу, каждый раз спрашивают про чемпионскую гонку. Но «Зенит» зимой усилился и снова выглядит сильнее остальных клубов.
«Краснодар» вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное в предстоящем матче. Допускаю, что «Зенит» может даже разгромить «быков». Им «Пари НН» трешку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы», – сказал бывший полузащитник сборной России.