Александр Мостовой: «Зенит» может даже разгромить «Краснодар». Им «Пари НН» трешку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Пари НН Футбол

Александр Мостовой считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» 13 апреля.

«Журналисты как могут нагнетают интригу, каждый раз спрашивают про чемпионскую гонку. Но «Зенит» зимой усилился и снова выглядит сильнее остальных клубов.

«Краснодар» вряд ли может рассчитывать на что-то серьезное в предстоящем матче. Допускаю, что «Зенит» может даже разгромить «быков». Им «Пари НН» трешку положил в прошлом туре. В обороне явно есть проблемы», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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11 комментариев
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А у "Зенита" с атакой беда. Так что бабушка надвое сказала...
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+4
Ответ Omega-2
А у "Зенита" с атакой беда. Так что бабушка надвое сказала...
Плюс Вендела не будет
+3
0
+3
удачи Зениту от московских болельщиков Спартака
+4
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+2
Неудачное сравнение, на Зенит у Краснодара будет совершенно другой настрой, дома разгрома быки не допустят, игра будет равная. Всë- же на кону 6 очков.
+1
0
+1
Обидно. Для меня игра в неудобное время. Придётся урывками смотреть, блин.
+2
-1
+1
Ответ Причёска Бэйла
Больше всех забили = с атакой беда?
Конечно, беда. "Спартаку" - ноль, КС и "Балтике" - по одному, стерильное владение, реализация откровенно хромает.
+1
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Ответ Quya Piu
блин, извините, го какой то детский комментарий.
Согласен. Легкой прогулки наверняка не будет.
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блин, извините, го какой то детский комментарий.
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Ответ Omega-2
А у "Зенита" с атакой беда. Так что бабушка надвое сказала...
Больше всех забили = с атакой беда?
+1
-1
0
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