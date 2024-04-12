Рико с разрешения врачей вернется к тренировкам. Вратарь «ПСЖ» 3 недели провел в коме после падения с лошади в мае

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Серхио Рико восстановился после падения с лошади и вернется к тренировкам.

Голкипер «ПСЖ» 28 мая 2023 года получил черепно-мозговую травму во время катания на лошади в Испании. Он упал с лошади, а она лягнула его. У 29-летнего испанца случилось кровоизлияние в мозг, футболист провел в коме около трех недель.

Утверждалось, что возвращение Рико в футбол маловероятно. За время, проведенное в больнице, Серхио похудел более чем на 20 кг и потерял мышечную массу, у него возникли проблемы с речью.

Сегодня Серхио Рико получил разрешение от врачей на возобновление тренировок с «ПСЖ».

Игрок полностью восстановился и вскоре должен вернуться в команду. Ожидается, что к концу месяца вратарь может приступить к тренировкам.

Рико в последний раз выходил на поле в мае 2022 года, когда играл за «Мальорку» на правах аренды. Его контракт с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2024-го.

У вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг – критическое состояние. Упал с лошади, а она лягнула в шею

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