В «Барселоне» надеются на возвращение Педри и де Йонга к матчу с «ПСЖ» в ЛЧ. Клуб не будет форсировать их восстановление
Педри и Френки де Йонг могут восстановиться к матчу с «ПСЖ».
Футболисты «Барселоны» получили травмы в матче с «Атлетиком» 3 марта.
Как сообщает Marca, в «Барселоне» считают Педри и де Йонга ключевыми игроками для предстоящего матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и надеются, что игроки успеют восстановиться к этому времени. Однако тренерский штаб не планирует форсировать их восстановление, чтобы избежать рецидивов.
Сообщается, что Педри уже начал выполнять упражнения на газоне. Ранее также появилась информация, что де Йонг близок к возвращению в общую группу «Барселоны».
Первый матч «Барселоны» против «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в следующую среду, 10 апреля, на стадионе «Парк де Пренс».