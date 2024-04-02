В «Барселоне» надеются на возвращение Педри и де Йонга к матчу с «ПСЖ» в ЛЧ. Клуб не будет форсировать их восстановление

Педри и Френки де Йонг могут восстановиться к матчу с «ПСЖ».

Футболисты «Барселоны» получили травмы в матче с «Атлетиком» 3 марта.

Как сообщает Marca, в «Барселоне» считают Педри и де ключевыми игроками для предстоящего матча с «ПСЖ» в чемпионов и надеются, что игроки успеют восстановиться к этому времени. Однако тренерский штаб не планирует форсировать их восстановление, чтобы избежать рецидивов.

Сообщается, что уже начал выполнять упражнения на газоне. Ранее также появилась информация, что де Йонг близок к возвращению в общую группу «Барселоны».

Первый матч «Барселоны» против « » в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в следующую среду, 10 апреля, на стадионе «Парк де Пренс».