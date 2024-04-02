В «Барселоне» надеются на возвращение Педри и де Йонга к матчу с «ПСЖ» в ЛЧ. Клуб не будет форсировать их восстановление

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Френки де Йонг Педри Здоровье Футбол

Педри и Френки де Йонг могут восстановиться к матчу с «ПСЖ».

Футболисты «Барселоны» получили травмы в матче с «Атлетиком» 3 марта.

Как сообщает Marca, в «Барселоне» считают Педри и де Йонга ключевыми игроками для предстоящего матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов и надеются, что игроки успеют восстановиться к этому времени. Однако тренерский штаб не планирует форсировать их восстановление, чтобы избежать рецидивов.

Сообщается, что Педри уже начал выполнять упражнения на газоне. Ранее также появилась информация, что де Йонг близок к возвращению в общую группу «Барселоны».

Первый матч «Барселоны» против «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в следующую среду, 10 апреля, на стадионе «Парк де Пренс».

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5 комментариев
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Даже если вернутся , то явно будут не в лучшей форме . Но чем больше выбор игроков у Хави , тем лучше !
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