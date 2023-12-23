Рико о коме: «Помню сон, в котором увидел своего покойного отца – он мне не отвечал. Друзья-психологи сказали, что мое время еще не пришло»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига Серхио Рико психология Здоровье Футбол

Серхио Рико высказался о нахождении в состоянии комы.

Напомним, в мае испанский голкипер пережил кровоизлияние в мозг после падения с лошади и удара копытом по голове. Рико перенес операцию и провел в больнице в общей сложности 82 дня.

«Я помню только сон. Там было две улицы, я шел в одном направлении и увидел своего [покойного] отца, идущего в другом. Я звал его: «Папа, папа!», но он мне не ответил.

Я говорил об этом с друзьями, которые занимаются психологией, и они сказали мне, что мое время еще не пришло», – сказал Рико в интервью DAZN.

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3 комментария
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