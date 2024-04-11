Сассуоло – Милан где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Сассуоло и Милан в 32 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
- Игра пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сассуоло – Милан
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Прогноз на матч Сассуоло – Милан
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