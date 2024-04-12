Уорнок о 0:3 «Ливерпуля»: «Худший матч, что я видел при Клоппе, пожалуй. Команда выглядела уставшей, было видно утомленные мозги и измотанные тела»

Теги Аталанта Ливерпуль Стивен Уорнок премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Стивен Уорнок считает, что «Ливерпуль» выглядел уставшим в игре с «Аталантой».

«Ливерпуль» дома уступил «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это был, пожалуй, худший матч из всех, что я видел [при Клоппе]. «Ливерпуль» был плох. Они расточительно владели мячом, столько ошибок по всему полю. «Ливерпуль» выглядел уставшим.

Они выглядели как команда, которая провела 56 матчей за сезон, было видно утомленные мозги и измотанные тела», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок в эфире BBC.

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14 комментариев
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Ответ Chistian Jadson
Если бы Ливерпуль забыл хоть один гол из тех убойных позиций что у них были первые 20 минут, счет был бы совершенно другим.
Ну да, ну да. Три выхода 1 на 1 у Аталанты...(зевок). Не ной дядь.
+7
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+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В АПЛ и в Серии А сыграно одинаковое количество матчей, но почему же Ливерпуль выглядел как выжатый лимон, а Аталанта свежая как огурчик? Сейчас мне возразят что футбол в АПЛ более интенсивный и энергозатратный, но Серия А тоже не чемпионат Лихтенштейна. Думаю просто Ливерпуль не настроился, заранее уверовал в своë преимущество в классе, вот и облажались перед своим зрителем.
В Англии кроме чемпионата два кубка,в Италии один
+3
-1
+2
Если бы Ливерпуль забыл хоть один гол из тех убойных позиций что у них были первые 20 минут, счет был бы совершенно другим.
+6
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Вчера самоотдачы было видно только со стороны Жоты, все остальные как будто отбывали номер на поле.
+1
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Надо было еще раньше сливаться и брать АПЛ, пока Арсен и Сити бьются с грандами.
+1
-1
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В Бергамо везти дублёров.
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0
В АПЛ и в Серии А сыграно одинаковое количество матчей, но почему же Ливерпуль выглядел как выжатый лимон, а Аталанта свежая как огурчик? Сейчас мне возразят что футбол в АПЛ более интенсивный и энергозатратный, но Серия А тоже не чемпионат Лихтенштейна. Думаю просто Ливерпуль не настроился, заранее уверовал в своë преимущество в классе, вот и облажались перед своим зрителем.
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Ну так псих так гоняет игроков на тренировке что у них желание пропадает бегать
Единственный Нуньез походу вынослив
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Обидно ,жаль ,но это футбол … болеем дальше 🤝
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Ответ Topar Topovic
Да пофиг уже Два года назад фанаты клоппаут кричали -позорник не ушёл Ему плевать на все
Клопп сделал все возможное по ходу матча, поменял тех кто ходил по полю пешком и транжирил моменты.

Видимо ты скучаешь по временам когда боролись за 6-е место при Ходжсоне и Роджерсе?
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Ответ Red Scouser
Клопп сделал все возможное по ходу матча, поменял тех кто ходил по полю пешком и транжирил моменты. Видимо ты скучаешь по временам когда боролись за 6-е место при Ходжсоне и Роджерсе?
Дружелюбный футбол Клоппа в первом тайме привёл к горю
Кепка никак не реагирует на промахи Нуньеза
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Ответ Topar Topovic
Ну так псих так гоняет игроков на тренировке что у них желание пропадает бегать Единственный Нуньез походу вынослив
Почти все игроки любят играть, а не тренироваться.
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