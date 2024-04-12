Уорнок о 0:3 «Ливерпуля»: «Худший матч, что я видел при Клоппе, пожалуй. Команда выглядела уставшей, было видно утомленные мозги и измотанные тела»
Стивен Уорнок считает, что «Ливерпуль» выглядел уставшим в игре с «Аталантой».
«Ливерпуль» дома уступил «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Это был, пожалуй, худший матч из всех, что я видел [при Клоппе]. «Ливерпуль» был плох. Они расточительно владели мячом, столько ошибок по всему полю. «Ливерпуль» выглядел уставшим.
Они выглядели как команда, которая провела 56 матчей за сезон, было видно утомленные мозги и измотанные тела», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок в эфире BBC.
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