Уорнок о 0:3 «Ливерпуля»: «Худший матч, что я видел при Клоппе, пожалуй. Команда выглядела уставшей, было видно утомленные мозги и измотанные тела»

Стивен Уорнок считает, что «Ливерпуль» выглядел уставшим в игре с «Аталантой».

«Ливерпуль» дома уступил «Аталанте» (0:3) в первом матче 1/4 финала .

«Это был, пожалуй, худший матч из всех, что я видел [при ]. «Ливерпуль» был плох. Они расточительно владели мячом, столько ошибок по всему полю. «Ливерпуль» выглядел уставшим.

Они выглядели как команда, которая провела 56 матчей за сезон, было видно утомленные мозги и измотанные тела», – сказал бывший защитник « » Стивен Уорнок в эфире BBC.