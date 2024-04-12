Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав нетрезвым сыграл за ЦСКА: «Один справа забил, второй слева и говорит: «Все, тренер, меняй меня»

Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав нетрезвым играл за ЦСКА.

«Я не видел в принципе футболистов всю карьеру, нигде, ни в , чтобы кто-то играл вот прям с такого сильного похмела.

И вот у была такая история, когда он действительно... Что удивительно, я не знаю, где он напился… Смысл в том, что он был реально нетрезвый, даже подошел к тренеру и говорит, по-моему, это Леонид Викторович (Слуцкий – Sports) был. Я не буду играть, говорит, ну не могу, не в состоянии, мягко говоря.

Ну это реально тяжело. В общем его очень долго уговаривали, уговаривали, уговаривали. Говорит: «Давай, ты нам нужен, важная победа».

Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один справа забил, второй слева и говорит: «Все, тренер, меняй меня». И пошел на лавочку, сел спокойно. Вага, извини, если что не так, сразу, заранее», – сказал бывший защитник ЦСКА в эфире «Это футбол, брат!».