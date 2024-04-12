Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав нетрезвым сыграл за ЦСКА: «Один справа забил, второй слева и говорит: «Все, тренер, меняй меня»

Теги ЦСКА Ростов Алексей Березуцкий Вагнер Лав Леонид Слуцкий премьер-лига Россия алкоголь и спорт Это футбол, брат! Футбол

Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав нетрезвым играл за ЦСКА.

«Я не видел в принципе футболистов всю карьеру, нигде, ни в ЦСКА, чтобы кто-то играл вот прям с такого сильного похмела.

И вот у Вагнера была такая история, когда он действительно... Что удивительно, я не знаю, где он напился… Смысл в том, что он был реально нетрезвый, даже подошел к тренеру и говорит, по-моему, это Леонид Викторович (Слуцкий – Sports) был. Я не буду играть, говорит, ну не могу, не в состоянии, мягко говоря.

Ну это реально тяжело. В общем его очень долго уговаривали, уговаривали, уговаривали. Говорит: «Давай, ты нам нужен, важная победа».

Он вышел, по-моему, с «Ростовом» была игра. Один справа забил, второй слева и говорит: «Все, тренер, меняй меня». И пошел на лавочку, сел спокойно. Вага, извини, если что не так, сразу, заранее», – сказал бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в эфире «Это футбол, брат!».

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ваня легенда чего уж там! Даже поддатый был намного сильнее всех! Уникум!
+8
-2
+6
А что было бы, если бы Вагнер более профессионально относился к своей карьере) Я считаю он мог легко в топах играть всей пятерки чемпионатов) Повезло нам за ним так долго наблюдать)
+6
-1
+5
Алкоголь не считается допингом?
+2
0
+2
Адриано бухого вообще прятали от Моура на базе тренировочной Интера, он регулярно приходил на тренировки бухой))))
0
0
0
а где сейчас А. Березуцкий к слову есть у меня ощущения что свалил за границу
0
0
0
Эх, Алёша, кто старое дважды помянет, тому очки не нужны! :)
0
0
0
Лёша сдал Легенду ЦСКА !
Теперь к Вагнеру ещё лучше будут относиться ! Все таки Герой - помог команде когда сам был в трудном положении )))
0
0
0
Ответ Marcus-light
Алкоголь не считается допингом?
Только в стрельбе.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий