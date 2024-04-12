Хвича о Марадоне: «Он был одним из лучших в истории футбола. Безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним»

Теги серия А Италия Наполи Диего Марадона Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия высказался о сравнениях его с Диего Марадоной.

«Марадона? Он был одним из лучших игроков в истории футбола.

Я думаю, это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним или пытаются сравнивать. Для меня это приятно, конечно. Когда ты играешь в команде, где играл Марадона, это очень приятно.

До приезда сюда мой отец говорил мне, что Марадона – лучший в истории, он был его кумиром», – сказал полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

В этом сезоне Серии А Хвича провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь

Хвича Кварацхелия: «Итальянская кухня – одна из лучших в мире. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури»

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9 комментариев
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Марадона был лучшим.Раньше игра была на много жёстче . Посмотрите как против него играл Джентиле на ЧМ 1982.Сейчас игроки кончаться от боли после каждого контакта,во времена Марадоны за такое нарушение не свистели.
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После скудетто Хвича стал Кварадона
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Конечно, безумие! У кого только язык повернулся…
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