Хвича о Марадоне: «Он был одним из лучших в истории футбола. Безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним»

Хвича Кварацхелия высказался о сравнениях его с Диего Марадоной.

« ? Он был одним из лучших игроков в истории футбола.

Я думаю, это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним или пытаются сравнивать. Для меня это приятно, конечно. Когда ты играешь в команде, где играл Марадона, это очень приятно.

До приезда сюда мой отец говорил мне, что Марадона – лучший в истории, он был его кумиром», – сказал полузащитник « » .

В этом сезоне Серии А Хвича провел 28 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.

Хвича Кварацхелия: «Итальянская кухня – одна из лучших в мире. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, – это хачапури»