Осасуна – Валенсия где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 15 апреля
В понедельник, 15 апреля, сыграют Осасуна и Валенсия в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эль-Садар».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Осасуна – Валенсия
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Осасуна – Валенсия
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