Осасуна — Валенсия: прогноз на матч 15 апреля 2024, Испанская Ла Лига

Программу 31 тура чемпионата Испании завершает матч «Осасуна» — «Валенсия». Команды сыграют 15 апреля в Памплоне на поле стадиона «Эль-Садар». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. На матче будет работать бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Мунуэра. На счету рефери 15 игр в текущем розыгрыше Ла Лиги. В среднем за игру арбитр фиксирует 26 фолов и показывает 5,3 желтых карточек. Всего на счету арбитр 79 желтых и 3 красных карточки.

Хозяева получили статус фаворита матча. Обе команды показали примерно равный результат на отрезке в пять последних туров чемпионата. На счету «Осасуны» две победы, ничья и два поражения. Разница голов 7:7. У «Валенсии» две победы, две ничьи и поражение. Разница голов 4:3. Это 11 и 7 результат в турнире на этой дистанции. Гости более мотивированы на победу, так как сохраняют шансы на место в топ-6 чемпионата.

Команды провели 89 очных матчей. По победам более чем двукратное преимущество на стороне «Валенсии» 46:20 при 23 ничьих и разнице голов 148:89. В рамках чемпионата Испании прошел 81 матч: 19 побед «Осасуны», 22 ничьи и 40 побед «Валенсии». Разница голов 132:82 в пользу «летучих мышей». На отрезе в 10 очных игр в турнире у валенсийцев уже нет такого существенного превосходства: четыре победы «Осасуны», ничья и пять побед Валенсии» при разнице голов 18:14 в пользу гостей предстоящего матча. На домашней арене у «Осасуны» три победы, три ничьи и четыре поражения при разнице голов 17:15 в пользу «Валенсии». В матче первого круга «Осасуна» победила в гостях 2:1. Гости вышли вперед на 24 минуте. С пенальти забил Аймар Орос Уарте. Хозяева сравняли счет на 80 минуте благодаря голу Хуго Дуро. Победу «красным» принес гол Начо Видаля на пятой компенсированной минуте.

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Рекомендованная ставка: победа «Валенсии» или ничья, ТМ2,5, ИТМ1,5 «Осасуны».

Осасуна

«Красные» в матче 30 тура чемпионата Испании в гостях разгромили «Альмерию». Победа 3:0, причем два гола забиты до 10 минуты.на 2 и 9 минутах голами отметились Хосе Мануль Арнаис и Анте Будимир. Третий гол забит уже после перерыв. На 61 минуте гол забил Икер Муньос.

«Осасуна» расположилась на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 30 турах у команды 11 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Разница голов 36:43. Отставание от топ-6 10 баллов. В топ-10 турнира чаще «Осасуны» никто не проигрывает. По игре на домашней арене у «красных» 12 показатель. В 15 играх по шесть побед и поражений, три ничьи. Разница голов 17:21.

Результаты «Осасуны» в пяти последних матчах:

Ла Лига, «Альмерия» — «Осасуна» 0:3;

Ла Лига, «Осасуна» — «Реал» Мадрид 2:4;

Ла Лига, «Жирона» — «Осасуна» 2:0;

Ла Лига, «Осасуна» — «Альмерия» 1:0;

Ла Лига, «Лас-Пальмас» — «Осасуна» 1:1.

На отрезке в 10 официальных матчей у «Осасуны» четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 11:12. На домашней арене у «Осасуны» пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 12:13.

Интересные статистические факты по игре «Осасуны» в сезоне:

Самые результативные игроки в Ла Лиге: Анте Будимир 16+2, Хесус Аресо 1+4, Икер Муньос 4+0, Рубен Гарсия 2+2, Чими Авила 1+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Анте Будимир 17+2, Хесус Аресо 1+5, Чими Авила 2+3, Икер Муньос 4+0, Хосе Мануль Арнаис 3+1, Рубен Гарсия 2+2;

«Осасуна» не проиграла в 5 из 7 матчах чемпионата;

В 7 из 9 играх команды в турнире как минимум один соперник не забивает;

На домашней арене «Осасуна» не играет вничью в 7 играх Ла Лиги — 5 побед и 2 ничьи;

«Осасуна» пропускает от «Валенсии» в первом тайме в 5 домашних играх турнира;

«Осасуна» пропускает в 17 очных встречах.

Защитник Унаи Гарсия и форвард Кике Барха не сыграют из-за травм.

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Альмерия

Валенсия

«Валенсия» в перенесенном матче 26 тура на выезде обыграла «Гранаду». Победа со счетом 1:0. Автором победного гола стал Андре Алмейда, отличившийся на 77 минуте. Для «летучих мышей» матч стал первым, когда команда смогла не пропустить в двух играх подряд.

«Валенсия» поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. У команды есть шансы финишировать в топ-6. Отставание от шестой строчки пять очков. В 30 играх Ла Лиги у валенсийцев 12 побед, 8 ничьих и 10 поражений. Разница голов 33:32. «Валенсия» чаще остальных проигрывает в топ-8 турнира. По игре на выезде команда на 12 строчке с 15 очками в 15 играх. На счету «летучих мышей» 4 победы, 3 ничьи и 8 поражений. Разница голов 15:24.

Результаты «Валенсии» в пяти последних матчах:

Ла Лига, «Гранада» — «Валенсия» 0:1;

Ла Лига, «Валенсия» — «Мальорка» 0:0;

Ла Лига, «Вильярреал» — «Валенсия» 1:0;

Ла Лига, «Валенсия» — «Хетафе» 1:0;

Ла Лига, «Валенсия» — «Реал» Мадрид 2:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у команды четыре победы, три ничьи и три поражения. Разница голов 7:8. В статусе гостей у валенсийцев пять побед и пять поражений, при разнице голов 10:10.

Интересные статические факты по игре «Валенсии» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Ла Лиге: Хуго Дуро 12+2, Диего Лопес 3+5, Хави Герра 4+1, Пепелу 4+1, Франциско Перес Мартинес 1+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Хуго Дуро 12+2, Диего Лопес 4+5, Пепелу 5+1, Хави Герра 4+1, Хосе Луис Гайя 2+3, Франциско Перес Мартинес 1+4;

«Валенсия» не проиграла в 5 из 6 играх Ла Лиги;

В 6 из 7 матчах в чемпионате как минимум одна команда не забивает;

В гостях «Валенсия» не играет вничью в 9 матчах турнира — 3 победы и 6 поражений;

«Валенсия» забивает во втором тайме в 5 очных матчах;

4 гостевые игры «Валенсии» прошли на ТМ2,5.

Защитники Муктар Диакаби пропустит встречу из-за травмы.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги Осасуна — Валенсия

Обе команды имеют примерно равные шансы на победу. У хозяев пять побед и два поражения в семи домашних встречах в чемпионате. У «Валеснии» три поражения в четырех гостевых играх турнира. Мотивации на победу больше у гостей, так как остается шанс попасть в топ-6 турнира и еврокубки на следующий сезон.

Коэффициенты на матч «Осасуна» — «Валенсия» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Осасуны» — 2,44;

Ничья — 3,06;

Победа «Валенсии» — 3,25;

ТБ2,5 —2,58;

ТМ2,5 — 1,51;

«Обе забьют — да» — 2,16;

«Обе забьют — нет» — 1,71.

«Валенсия» делает ставку на надежную игру в обороне и пока такой подход приносит результаты. Команда пробилась в топ-7 и близка к шестому месту. «Осасуна» уже не ведет борьбу за место в еврокубках и показывает не самую лучшую игру в домашних матчах. В последней встрече команда забила три гола, но при этом показатель xG был всего 0,89. Добиться высокой реализации созданных моментом в игре с соперником, который делает ставку на оборону будет сложно. Как основную ставку на матч можно выбрать ТМ2,5 с коэффициентом 1,51 по линии букмекерской конторы «БетБум».

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