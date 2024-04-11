Лас-Пальмас — Севилья: прогноз на матч 14 апреля 2024, чемпионат Испании

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14 апреля, в ближайшее воскресенье, «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет с «Севильей» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет на стадионе «де Гран Канария» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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Лас-Пальмас

 

«Лас-Пальмас» в текущем сезоне — крепкий середняк Примеры: команда с Канарских островов занимает двенадцатое место, набрав в тридцати турах 37 очков. На попадание в зону еврокубков команда Хавьера Гарсии Пименты уже не претендует — отставание от шестого места, которое сейчас занимает «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, составляет уже 12 оков. Но и такой же отрыв у «Лас-Пальмаса» от зоны вылета — так что борьба за выживание островитянам тоже не грозит.

Из-за этого, видимо, футболисты «Лас-Пальмаса» уже просто доигрывают сезон. Иначе как объяснить тот факт, что в последних шести играх они набрали только два очка.

Последняя победа «Лас-Пальмаса» датирована 10 февраля на своем поле над «Валенсией» (1:0), а затем началась череда неудач.

Сначала «Лас-Пальмас» в Мадриде был разгромлен «Атлетико» (0:5), а затем последовали две ничьи — дома с «Осасуной» (1:1) и с «Хетафе» (3:3) в гостях.

А затем у команды случилась самая длинная в этом сезоне серия из поражений: подопечные Пименты проиграла трижды подряд. Правда, в двух случаях соперники были очень сильные да еще и на выезде: «Атлетик» (0:1) и «Барселона» (0:1). А вот поражение дома от тонущей «Альмерии» с минимальным счетом объяснить сложно. Для «Альмерии» эта победа стала первой (!) в этом чемпионате и за последние 31-м матч.

Но в целом сезон у «Лас-Пальмаса» получился неплохим с рядом ярких побед. В том числе представители Канар смогли на своем поле обыграть гранда Испании «Атлетико» со счетом 2:1.

«Лас-Пальмас» в это сезоне отличается надежной защитой и пропускает немного — 33 мяча. У той же «Барселоны», идущей на втором месте, на один гол больше, а у сенсации этого сезона «Жироны» — на три.

По этому показателю «Лас-Пальмас» идет четвертым в лиге: меньше пропускают только мадридский «Реал», «Атлетик» из Бильбао и «Валенсия».

Но и забивает «Лас-Пальмас» мало, на уровне аутсайдеров. Всего 29 голов за тридцать игр — меньше мяча за матч. Даже уже практически вылетевшая из Примеры «Гранада» забила на один гол больше.

Поэтому и ярко выраженных бомбардиров в «Лас-Пальмасе» нет. Лучший снайпер команды Кириан Родригес забил всего шесть голов. Еще у двоих футболистов — Мунира и Марко Кардона — по три точных удара.

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Севилья

 

«Севилья» провалила этот сезон и идет в чемпионате Испании на четырнадцатом месте. Команда еще не обезопасила себя от вылета, хотя уже оторвалась от опасной зоны на шесть очков.

Особо удручающим у команды получился отрезок с декабря по январь, когда севильцы набрали всего три очка за семь игр. Именно в этот период уместилась серия из четырех поражений от «Атлетико» (0:1), «Атлетика» (0:2), «Алавеса» (2:3) и «Жироны» (1:5).

Особенно обидным получилось поражение дома «Алавесу»: хозяева на последних минутах сделали счет 2:2, но пропустили на 90-й минуте решающий гол.

А ведь еще в прошлом году «Севилья» выиграла Лигу Европы, а в этом сезоне участвовала в Лиге Чемпионов. Но и в главном еврокубке тоже не получилось — всего два очка в шести играх группового этапа. Причем севильцы стартовали в группе с двух ничьих с «Лансом» и ПСВ, но затем бесславно проиграли четыре раза подряд и завершили еврокубковый сезон.

«Севилья» могла добиться успеха в Кубке Испании и дошла до четвертьфинала, но на этой стадии в напряженном матче уступила в Мадриде «Атлетико» и также покинула турнир.

Впрочем, в послних четырех играх команда Кики Флореса набрала семь очков и существенно поправила свое турнирное положение. Теперь всё в руках самих футболистов команды, и только откровенный провал может отправить их в Сегунду.

В предыдущем туре «Севилья» в гостях была сильнее «Хетафе» (1:0), а до этого обыграла «Реал Сосьедад» — 3:2. Марокканец Юссеф Эн-Несири оформил дубль, а победный гол забил ветеран Серхио Рамос.

 

Эн-Несири с десятью голами лидер команды по голам. У его ближайшего преследователя Лукаса Окампоса аж на шесть точных ударов меньше.

«Севилья» забивает на уровне середняков чемпионата Испании — 37 мячей. Но при этом команда Кики Флореса слишком много пропускает — в ее воротах мяч побывал 44 раза. Это четвертый результат с конца. Причем больше всех огорчали вратарей «Севильи» не гранды испанского футбола «Реал» или «Барселона», а скромный «Алавес» — за два матча он забил «Севилье» семь мячей.

Конечно, неудачный сезон объясним тем, что перед ним клубу пришлось заявить о массовой распродаже футболистов из-за финансовых проблем. Таким образом, команду покинули лидеры Папу Гомес и голкипер Яссин Буну, уехавший Саудовскую Аравию и теперь выступающий за «Аль-Хилаль».

Зимой в том же направлении отправился ветеран и ведущий игрок «Севильи» Иван Ракитич. Хорват теперь играет за «Аль-Шабаб Эр-Рияд».

Лас-Пальмас — Севилья: история личных встреч

 

В этом сезоне команды встречались в пятом туре, и тогда победу одержала «Севилья» с минимальным счетом. Победный гол забил бельгиец Доди Лукебакио.

В сезоне-2017/18, когда «Лас-Пальмас» вылетел в Сегунду, а вернется только спустя пять лет, «Севилья» одержала две победы: 1:0 дома и 2:1 в гостях.

«Лас-Пальмас» последний раз побеждал этого соперника в 2015 году в рамках чемпионата Испании со счетом 2:0 на своем поле.

Лас-Пальмас — Севилья: прогноз на матч

 

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок 31-го тура Примеры:

  • Победа «Лас-Пальмаса» — 2.79
  • Ничья — 3.16
  • Победа «Севильи» — 2.72

В этом матче очень велика вероятность ничьей. «Лас-Пальмасу» хоть и ничего уже не нужно, но вряд ли он захочет вновь проигрывать перед своими зрителями. А «Севилья» тоже останется довольной таким исходом, который наверняка ей позволит еще немного оторваться от зоны вылета, так как идущий на восемнадцатом месте «Кадис» в этом туре играет с «Барселоной».

Так что можно рискнуть и поставить на ничью.

Также хорошим вариантом выглядит ставка на ТМ 2,5 с коэффициентом 1.72. Напомним, что «Лас-Пальмас» мало забивает и мало пропускает, а атака «Севильи» тоже не выглядит в этом сезоне очень уж опасной.

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

Где смотреть матч Лас-Пальмас — Севилья

Лас-Пальмас – Севилья
Дата проведения
14 апреля, 15.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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