Лас-Пальмас – Севилья где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 14 апреля

Теги Севилья Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Лас-Пальмас и Севилья в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Гран Канария».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лас-Пальмас – Севилья

  • Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

Лас-Пальмас: все новости

Севилья: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Лас-Пальмас – Севилья

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