«Интер» – «Кальяри»: прогноз на матч 14 апреля 2024, итальянская Серия А, 32 тур

В 32 туре итальянской Серии А миланский «Интер» дома сыграет с «Кальяри». Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени. Поединок пройдет в Милане, на стадионе «Джузеппе Меацца». Синоптики обещают 21 градус тепла и солнечную погоду, а это значит, футболисты смогут показать лучший футбол, а фанаты насладятся атмосферой итальянского футбола.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа «Интера» – 1.21;

ТБ 2.5 – 1.40;

ОЗ нет – 1.75.

Миланцы лидируют с отрывом в чемпионате страны и вряд ли упустят первую строчку. Похоже, руководству «Интера» уже пора готовить новый контракт для Симоне Идзаги. Что же касается «Кальяри», то команда в середине таблицы и не претендует на еврокубковые позиции. Отрыв «островитян» от зоны вылета составляет только четыре балла, поэтому подопечные Клаудио Раньери нужно проявить чудеса концентрации и сделать все, чтобы не начать новый сезон в Серии Б.

На первый взгляд, исход этой встречи очевиден, впрочем, изучение статистики выступления команд, ознакомление с индивидуальными показателями футболистов, списками травмированных и дисквалифицированных игроков, а также история личных встреч помогут сделать осмысленный прогноз на матч «Интер» – «Кальяри».

«Интер»

Миланцы лидируют в чемпионате Италии, имеют в своем активе 82 очка. Команда в 31 матче выиграла 26 встреч, в четырех матчах сыграла вничью и потерпела только одно поражение. Отметим, подопечные Симоне Индзаги наколотили 75 голов – это лучший результат в лиге. Пропустила команда только 15 мячей, что демонстрирует самую надежную игру обороны в Серии А.

В последних пяти матчах «Интер» выиграл три встречи – обыграл «Болонью» (1:0), «Эмполи» (2:0), а также «Удинезе» (2:1). Команда сыграла вничью с прошлогодним чемпионом – «Наполи» (1:1), также уступила «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2).

Представляем список последних пяти матчей «Интера»:

08.04.24 «Удинезе» – «Интер» 1:2;

01.04.24 «Интер» – «Эмполи» 2:0;

17.03.24 «Интер» – «Наполи» 1:1;

13.03.24 «Атлетико» – «Интер» 2:1;

09.03.24 «Болонья» – «Интер» 0:0.

Команда в последних пяти поединках наколотила семь голов или 1.4 мяча за матч, пропустил «Интер» 4 гола или 0.8 гола за поединок. Команда бьет 16 раз, наносит по 5.4 удара по чужим воротам, пропускает коллектив 14 ударов, до створа ворот голкипера миланцев доходи 3.8 удара. «Интер» владеет мячом на протяжении 55.6% игрового времени, подачет 4.8 угловых, допускает 14 нарушений, на игроках «нерадзурри» фолят 14.2 раза.

Больше всех в команде забивает Лаутаро Мартинес. Аргентинец наколотил аж 26 голов в 39 матчах, пусть и три гола из них были забиты с пенальти. На втором месте идет Маркус Тюрам с 12 голами в 40 матчах, ну а третью строчку занимает Хакан Чалханоглу. Турок забил 12 голов в 35 матчах, правда 10 из них были отправлены в ворота противника с одиннадцатиметровой отметки.

Лидирует в списке лучших ассистентов команды Федерико Димарко. Итальянец отдал восемь голевых передач в 35 встречах, на втором месте идет Маркус Тюрам с семью ассистами в 40 играх, а на третьей строчке расположился Генрих Мхитарян с семью результативными пасами в 41 поединке.

В предстоящей встрече команде не поможет ее лучший бомбардир – Лаутаро Мартинес дисквалифицирован из-за перебора желтых карточке и не сыграет в матче с «Кальяри».

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«Кальяри»

Команда Клаудио Раньери идет на 13 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 30 очков. «Кальяри» в 31 матче чемпионата страны выиграл семь встреч, в девяти матчах команда сыграла вничью и потерпела 15 поражений. «Кальяри» забил 32 гола и пропустил 52 мяча.

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи – обыграла «Эмполи» (1:0), победила «Салернитану» (4:2), взяла три очка в матче с «Аталантой» (2:1). «Кальяри» также сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и уступил «Монце» (0:1).

Приводим список последних пяти матчей команды:

07.04.24 «Кальяри» – «Аталанта» 2:1;

01.04.24 «Кальяри» – «Верона» 1:1;

16.03.24 «Монца» – «Кальяри» 1:0;

09.03.24 «Кальяри» – «Салернитана» 4:2;

03.03.24 «Эмполи» – «Кальяри» 0:1.

Команда в последних пяти играх забила восемь голов или 1.6 мяча за матч, пропустила пять мячей или 1 гол за игру. «Кальяри» бьет по воротам соперника 10.4 раза, в створ доходит 3.2 удара. Командла пропускает по 11.6 ударов, до вратаря доходят 3.6 удара. «Кальяри» владеет мячом на протяжении 40% игрового времени, подает 5 угловых, допускает 13.4 нарушения за игру. На игроках «Кальяри» фолят 13.6 раз.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды Николас Виола с пятью голами в 24 играх, на втором месте идет Леонардо Паволетти с четырьмя голами в 20 встречах, а на третьей строчке расположился Зиту Лувумбу с четырьмя голами в 26 матчах.

Лучший ассистент команды – Зиту Лувумбу с пятью результативными передачами в 26 поединках, на втором месте идет Эльдор Шомуродов с тремя ассистами в 18 матчах, а третье место занимает Альберто Доссена с тремя результативными пасами в 24 встречах.

Алессандро Дейола и Наитан Нандес не помогут команде из-за дисквалификации, а вот Марко Манкозу, Леонардо Паволетти и Андреа Петанья не сыграют из-за травм.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Интер» – «Кальяри»

История противостония команд насчитывает 97 матчей, в которых 50 раз побеждал миланский «Интер», еще в 16 встречах выигрывал «Кальяри». В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

28.08.23 «Кальяри» – «Интер» 0:2;

15.05.22 «Кальяри» – «Интер» 1:3;

12.12.21 «Интер» – «Кальяри» 4:0;

11.04.21 «Интер» – «Кальяри» 1:0;

13.12.20 «Кальяри» – «Интер» 1:3.

Аналитики букмекерской конторы «БетБум» верят в «нерадзурри» и не верят в «Кальяри». На победу «Интера» дают коэфф в 1.21, ничью оценивают в 8.05, а победу гостей котируют в 15.5. С исходом, на наш взгляд, все очевидно – миланцы обыграют соперника даже без Лаутаро Мартинеса в составе. Впрочем, мы бы еще взяли ТБ 2.5 за 1.40 и ОЗ нет за 1.75.

Котировки букмекера постоянно меняются, за актуальными коэффициентами можно следить на сайте и в приложениях БК «БетБум».

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