Хавбек «Атлетико» Лино: «Мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Мы можем выиграть»
Самуэл Лино заявил, что «Атлетико» может выйти в финал и выиграть Лигу чемпионов.
«Проходим матч за матчем, кто бы что ни говорил. Мы хотим выйти в финал. Мы можем выиграть Лигу чемпионов», – заявил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино.
10 апреля мадридский клуб одержал победу над «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Самуэл Лино забил второй гол «Атлетико» в этом матче.
Ответная игра игра состоится 16 апреля в Дортмунде.