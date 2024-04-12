Хавбек «Атлетико» Лино: «Мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Мы можем выиграть»

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Самуэл Лино Футбол

Самуэл Лино заявил, что «Атлетико» может выйти в финал и выиграть Лигу чемпионов.

«Проходим матч за матчем, кто бы что ни говорил. Мы хотим выйти в финал. Мы можем выиграть Лигу чемпионов», – заявил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино

10 апреля мадридский клуб одержал победу над «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Самуэл Лино забил второй гол «Атлетико» в этом матче. 

Ответная игра игра состоится 16 апреля в Дортмунде

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