Хавбек «Атлетико» Лино: «Мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов. Мы можем выиграть»

Самуэл Лино заявил, что «Атлетико» может выйти в финал и выиграть Лигу чемпионов.

«Проходим матч за матчем, кто бы что ни говорил. Мы хотим выйти в финал. Мы можем выиграть Лигу чемпионов», – заявил полузащитник « » .

10 апреля мадридский клуб одержал победу над «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала чемпионов. Самуэл Лино забил второй гол «Атлетико» в этом матче.

Ответная игра игра состоится 16 апреля в .