Инфантино о ЧМ-2030 в 6 странах: «Станет уникальным событием и по-настоящему объединит весь мир»

Теги ФИФА чемпионат мира Джанни Инфантино ЧМ-2030 Футбол

Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2030 года объединит весь мир.

Турнир пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. Южноамериканские страны примут только три первых матча. 

Президент ФИФА принял участие в мероприятии, которое прошло в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в Парагвае. 

«Чемпионат мира 2030 года станет чем-то особенным, чем-то уникальным, это будет чемпионат мира, посвященный столетию [с первого в истории ЧМ-1930], это будет чемпионат мира, который по-настоящему объединит мир.

Когда мы начали говорить о 2030 годе, для меня стало ясно, что нам нужно придумать что-то особенное, потому что все мы должны помнить историю футбола», – сказал Инфантино.

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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6 комментариев
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Дальше должно быть круче. Маразм крепчал. ЧМ-2034 должен проводится в формате "один матч- одна страна")
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Ты доживи сначала. К 2030 году вполне вероятно будет уже ядерная зима
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У этого каждый ЧМ "уникальное событие". Из его уст эти слова с Катара обесценились.
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Расскажи, ага. Проверим-проверим
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Скорей бы его как и Блаттера уже поперли с должности, максимально коррумпированный чинуша, который только вредит футболу
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