Инфантино о ЧМ-2030 в 6 странах: «Станет уникальным событием и по-настоящему объединит весь мир»

Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2030 года объединит весь мир.

Турнир пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. Южноамериканские страны примут только три первых матча.

Президент ФИФА принял участие в мероприятии, которое прошло в штаб-квартире КОНМЕБОЛ в Парагвае.

«Чемпионат мира 2030 года станет чем-то особенным, чем-то уникальным, это будет чемпионат мира, посвященный столетию [с первого в истории ЧМ-1930], это будет чемпионат мира, который по-настоящему объединит мир.

Когда мы начали говорить о 2030 годе, для меня стало ясно, что нам нужно придумать что-то особенное, потому что все мы должны помнить историю футбола», – сказал .

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство