ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

Колонка Ярослава Сусова.

Чемпионат мира-2030 пройдет сразу в шести странах. По информации Mundo Deportivo и The Athletic, большую часть матчей проведут в Испании, Португалии и Марокко, а первые три – в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Это уже подтвердил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».

На уровне твита звучит красиво: 100-летняя история, возвращение к истокам и так далее. Если не думать дальше.

А дальше расклад такой: 48 команд, 6 стран, 3 континента и 15-часовые перелеты. Это очень плохое решение. Вот почему.

Такой широкий охват – попытка угодить всем, которая на самом деле, создает только больше проблем

На ЧМ-2030 претендовали две яркие заявки:

● Аргентина-Чили-Парагвай-Уругвай.

Денис Пузырев писал, почему объенинение этих стран – историческое событие с политической точки зрения. Но еще это красивый футбольный сюжет. Первый ЧМ прошел в 1930-м в Уругвае. Сделать турнир через сто лет в Южной Америке с финалом в Монтевидео – символично. К тому же на континенте очень ярко болеют и любят футбол, там точно обойдется без фейковых ультрас (как, кхм, год назад).

● Испания, Португалия, Марокко.

Тут нет такой красивой истории, как в Южной Америке, но есть готовые стадионы и яркие трибуны, что тоже круто!

В Ла Лиге почти нет проблем с посещаемостью, Лиссабон принимал ковидные матчи плей-офф ЛЧ, а в Марокко – абсолютно сумасшедшие фанаты со свистками. К тому же эта африканская страна уже давно пытается получить ЧМ (1994, 1998, 2010, 2026, а теперь и 2030).

Итог: у нас была заявка, полная истории и символизма, и претенденты с крепкой инфраструктурой и гарантированной яркой картинкой.

И ФИФА… не смогла выбрать победителя.

Аргентине, Парагваю, Уругваю и Чили не могли дать чемпионат мира из-за проблем с инфраструктурой (южноамериканские страны явно уступают по качеству стадионов, и возможностям транспорта и экономики), но не решились полностью отказывать.

Поэтому получился такой убогий вариант: три матча в Южной Америке, а потом – нормальный ЧМ в Западной Европе и Африке. Вроде бы всем угодили, но в итоге чемпионат мира растягивается на несколько континентов. Шесть сборных сыграют в Америке, а потом пролетят 10 тысяч километров, чтобы через три дня провести второй тур в Марокко.

Зачем? Только ради того, чтобы Аргентина, Уругвай и Парагвай получили по одному выставочному матчу?

ФИФА (и УЕФА) хочет угнаться за всеми деньгами мира

Расширение ЧМ до 48 клубов – погоня за деньгами и вниманием развивающихся стран, которые не всегда попадают на чемпионат мира (среди них Китай, Египет, Нигерия, Колумбия, Турция и другие большие страны).

Большое открытие – как и в каком количестве индусы болели футболом в Катаре. И насколько популярны азиатские команды, несмотря на очень низкий уровень футбола.

Исследуя популярность футбольных клубов, подсчитывал совокупную аудиторию крупнейших клубов в соцсетях и удивился.

В фейсбуке, инстаграме, твиттере и ютубе каирского «Аль-Ахли» – 38+ миллионов подписчиков. Это больше, чем у «Атлетико», и на уровне «Боруссии». В топ-30 самых популярных клубов мира только 17 – из топ-5 и 20 – из Европы (еще «Галатасарай», «Фенербахче» и «Лестер» из Чемпионшипа). Остальные – из Бразилии, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, США, Мексики и Индонезии (!). Новая аудитория футбола – именно тут.

Попадание на ЧМ этих стран – гарантированный рост коммерческих и телевизионных доходов ФИФА.

Но нельзя одновременно использовать европейскую инфраструктуру и подмигивать болельщикам в Азии, Африке и Южной Америке. Иначе получается такая причудливая форма, в которой чемпионат мира нужно проводить сразу во всем мире, чтобы получить аудиторию всех стран и континентов. Так не бывает. Пытаясь загрести побольше, ФИФА получит не только деньги, но и море логистических проблем, что скажется на общем впечатлении от турнира.

ФИФА пытается впихнуть невозможное в существующие форматы

Мне нравился формат с 32 командами, хотя у него было много минусов:

● Концентированная групповая часть, в которой невозможно уследить за всеми (по 4 матча за день в разных городах).

● Cлишком спокойный плей-офф с паузами по несколько дней между играми.

● Через две недели (с завершением группового этапа) туристический поток стихал, ЧМ терял краски.

Но у этого формата был один ооочень большой плюс. Турнир можно было провести в одной стране, потому что нагрузка ложилась на 8-12 стадионов. С этим могла справиться и Россия, и Бразилия, и Южная Африка, и даже Катар. 8 стадионов найдется и в Аргентине, и в Испании, и в Марокко, если нужно. Небольшие страны могут делить турнир пополам без сильного размывания: так было в Японии и Южной Корее, так могло быть в Испании+Португалии, Аргентине+Уругвае или даже Уругвае+Парагвае.

48 команд – другой уровень. Для такого формата нужно 16+ стадионов. И с этим могут справиться не больше 5-6 стран в мире (США, Китай и, возможно, кто-то в Европе). Даже у Бразилии возникали организационные проблемы при ЧМ на 32 команды (!). Из-за этого турнир превращается в событие с огромным «проклятием победителя». Одна страна не вытянет такие расходы на организацию – даже США проводят турнир вместе с Мексикой и Канадой.

Ради 48 команд увеличить количество стадионов и городов и расходы на турнир.

Но может, ради расширения стоило просто изменить формат (как это уже сделали с ЛЧ и Евро), а не раздувать турнир до такого размера, что он не помещается в одну страну?

Почему нельзя было придумать альтернативу для стран из Южной Америки?

С одной стороны, за Аргентину, Парагвай и Уругвай нужно порадоваться. Там не было чемпионата мира с 70-х.

С другой стороны, они получают очень странный огрызок турнира – символические матчи открытия, в которых ничего не решается, нет пока никакого важного турнирного значения (никто не вылетит) и внимание всего мира только на 2 дня. А настоящая борьба развернется уже в Марокко, Испании и Португалии.

Похоже на выставочный турнир внутри реально важного события. Почему нельзя было провести в Уругвае Финалиссиму, уничтоженный Кубок Конфедераций или поделить между кластерами групповой этап и плей-офф? Отдать Испании, Португалии и Марокко – групповой этап, а Южной Америке – плей-офф или хотя бы полуфинал с финалом (можно и наоборот).

Если Аргентине, Уругваю и Парагваю так нужно дать какой-то кусок чемпионата мира, это можно было бы сделать умнее. Чтобы болельщикам и командам не пришлось на два дня лететь на край света и возвращаться в Европу 15 часов в самолете.

Меня очень злит прямолинейность и недальновидность ФИФА. Вместо яркого юбилейного турнира мы получаем осколки чемпионата мира, к которому так привыкли.

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Steph Chambers, Clive Brunskill, Marcelo Endelli, Keystone