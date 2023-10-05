ЧМ-2030 в шести странах – издевательство
Колонка Ярослава Сусова.
Чемпионат мира-2030 пройдет сразу в шести странах. По информации Mundo Deportivo и The Athletic, большую часть матчей проведут в Испании, Португалии и Марокко, а первые три – в Аргентине, Парагвае и Уругвае.
Это уже подтвердил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».
На уровне твита звучит красиво: 100-летняя история, возвращение к истокам и так далее. Если не думать дальше.
А дальше расклад такой: 48 команд, 6 стран, 3 континента и 15-часовые перелеты. Это очень плохое решение. Вот почему.
Такой широкий охват – попытка угодить всем, которая на самом деле, создает только больше проблем
На ЧМ-2030 претендовали две яркие заявки:
● Аргентина-Чили-Парагвай-Уругвай.
Денис Пузырев писал, почему объенинение этих стран – историческое событие с политической точки зрения. Но еще это красивый футбольный сюжет. Первый ЧМ прошел в 1930-м в Уругвае. Сделать турнир через сто лет в Южной Америке с финалом в Монтевидео – символично. К тому же на континенте очень ярко болеют и любят футбол, там точно обойдется без фейковых ультрас (как, кхм, год назад).
● Испания, Португалия, Марокко.
Тут нет такой красивой истории, как в Южной Америке, но есть готовые стадионы и яркие трибуны, что тоже круто!
В Ла Лиге почти нет проблем с посещаемостью, Лиссабон принимал ковидные матчи плей-офф ЛЧ, а в Марокко – абсолютно сумасшедшие фанаты со свистками. К тому же эта африканская страна уже давно пытается получить ЧМ (1994, 1998, 2010, 2026, а теперь и 2030).
Итог: у нас была заявка, полная истории и символизма, и претенденты с крепкой инфраструктурой и гарантированной яркой картинкой.
И ФИФА… не смогла выбрать победителя.
Аргентине, Парагваю, Уругваю и Чили не могли дать чемпионат мира из-за проблем с инфраструктурой (южноамериканские страны явно уступают по качеству стадионов, и возможностям транспорта и экономики), но не решились полностью отказывать.
Поэтому получился такой убогий вариант: три матча в Южной Америке, а потом – нормальный ЧМ в Западной Европе и Африке. Вроде бы всем угодили, но в итоге чемпионат мира растягивается на несколько континентов. Шесть сборных сыграют в Америке, а потом пролетят 10 тысяч километров, чтобы через три дня провести второй тур в Марокко.
Зачем? Только ради того, чтобы Аргентина, Уругвай и Парагвай получили по одному выставочному матчу?
ФИФА (и УЕФА) хочет угнаться за всеми деньгами мира
Расширение ЧМ до 48 клубов – погоня за деньгами и вниманием развивающихся стран, которые не всегда попадают на чемпионат мира (среди них Китай, Египет, Нигерия, Колумбия, Турция и другие большие страны).
Большое открытие – как и в каком количестве индусы болели футболом в Катаре. И насколько популярны азиатские команды, несмотря на очень низкий уровень футбола.
Исследуя популярность футбольных клубов, подсчитывал совокупную аудиторию крупнейших клубов в соцсетях и удивился.
В фейсбуке, инстаграме, твиттере и ютубе каирского «Аль-Ахли» – 38+ миллионов подписчиков. Это больше, чем у «Атлетико», и на уровне «Боруссии». В топ-30 самых популярных клубов мира только 17 – из топ-5 и 20 – из Европы (еще «Галатасарай», «Фенербахче» и «Лестер» из Чемпионшипа). Остальные – из Бразилии, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, США, Мексики и Индонезии (!). Новая аудитория футбола – именно тут.
Попадание на ЧМ этих стран – гарантированный рост коммерческих и телевизионных доходов ФИФА.
Но нельзя одновременно использовать европейскую инфраструктуру и подмигивать болельщикам в Азии, Африке и Южной Америке. Иначе получается такая причудливая форма, в которой чемпионат мира нужно проводить сразу во всем мире, чтобы получить аудиторию всех стран и континентов. Так не бывает. Пытаясь загрести побольше, ФИФА получит не только деньги, но и море логистических проблем, что скажется на общем впечатлении от турнира.
ФИФА пытается впихнуть невозможное в существующие форматы
Мне нравился формат с 32 командами, хотя у него было много минусов:
● Концентированная групповая часть, в которой невозможно уследить за всеми (по 4 матча за день в разных городах).
● Cлишком спокойный плей-офф с паузами по несколько дней между играми.
● Через две недели (с завершением группового этапа) туристический поток стихал, ЧМ терял краски.
Но у этого формата был один ооочень большой плюс. Турнир можно было провести в одной стране, потому что нагрузка ложилась на 8-12 стадионов. С этим могла справиться и Россия, и Бразилия, и Южная Африка, и даже Катар. 8 стадионов найдется и в Аргентине, и в Испании, и в Марокко, если нужно. Небольшие страны могут делить турнир пополам без сильного размывания: так было в Японии и Южной Корее, так могло быть в Испании+Португалии, Аргентине+Уругвае или даже Уругвае+Парагвае.
48 команд – другой уровень. Для такого формата нужно 16+ стадионов. И с этим могут справиться не больше 5-6 стран в мире (США, Китай и, возможно, кто-то в Европе). Даже у Бразилии возникали организационные проблемы при ЧМ на 32 команды (!). Из-за этого турнир превращается в событие с огромным «проклятием победителя». Одна страна не вытянет такие расходы на организацию – даже США проводят турнир вместе с Мексикой и Канадой.
Ради 48 команд увеличить количество стадионов и городов и расходы на турнир.
Но может, ради расширения стоило просто изменить формат (как это уже сделали с ЛЧ и Евро), а не раздувать турнир до такого размера, что он не помещается в одну страну?
Почему нельзя было придумать альтернативу для стран из Южной Америки?
С одной стороны, за Аргентину, Парагвай и Уругвай нужно порадоваться. Там не было чемпионата мира с 70-х.
С другой стороны, они получают очень странный огрызок турнира – символические матчи открытия, в которых ничего не решается, нет пока никакого важного турнирного значения (никто не вылетит) и внимание всего мира только на 2 дня. А настоящая борьба развернется уже в Марокко, Испании и Португалии.
Похоже на выставочный турнир внутри реально важного события. Почему нельзя было провести в Уругвае Финалиссиму, уничтоженный Кубок Конфедераций или поделить между кластерами групповой этап и плей-офф? Отдать Испании, Португалии и Марокко – групповой этап, а Южной Америке – плей-офф или хотя бы полуфинал с финалом (можно и наоборот).
Если Аргентине, Уругваю и Парагваю так нужно дать какой-то кусок чемпионата мира, это можно было бы сделать умнее. Чтобы болельщикам и командам не пришлось на два дня лететь на край света и возвращаться в Европу 15 часов в самолете.
Меня очень злит прямолинейность и недальновидность ФИФА. Вместо яркого юбилейного турнира мы получаем осколки чемпионата мира, к которому так привыкли.
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Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Steph Chambers, Clive Brunskill, Marcelo Endelli, Keystone
Вообще это больше похоже чтоб угодить саудитам и отдать им 2034. Как бы цикличность соблюдена, ЮА-Европа-Африка получили турнир, теперь очередь Азии...Это настолько смешно что аж убого.
В чем проблема по-человечески сделать? Проведите отдельный в ЮА, потом дайте Пиренеям-Марокко, а потом уже СА...Саудиты 4 года подождать не смогут или че, прям горит у них?
Это просто бред и абсурд. Не хочется смотреть такие "Мундиали".
Футбол закончился. По крайней мере фифашный.
Я вот абсолютно не поддерживал историю с Суперлигой в УЕФА, но вот тут в ФИФА, считаю что по-другому никак. Ведущие национальные федерации должны объединиться и положить край этому бардаку и беспределу, и организовать настоящий ЧМ, подлинный Мундиаль. А ФИФА пусть возится себе со своими разширениями и межатлантическими турнирами...Все будут довольны, полагаю.
Вы правы, Ярослав, мы получили осколки чемпионата мира, к которому так привыкли
1. Если в руководстве УЕФА-ФИФА все твердят об угасающем интересе молодго поколения к просмотру матчей (бла бла бла, никто не может смотреть 90 минут, бла бла бла, все пялятся в смартофоны, бла бла бла, смотрят только хайлайты,....), то зачем же они увеличивают количество этого "невнятного" продукта?
2. Если вся Европа пытается уменьшить углеродный след, то почему там никто не задаёт вопросы об межатлантических перелётах, число которых несомненно возрастёт во время проведения ЧМ?
PS
Современный футбол - уже давно насмешка над здравым смыслом.