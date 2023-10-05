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ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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Футбол Футбол

Колонка Ярослава Сусова.

Чемпионат мира-2030 пройдет сразу в шести странах. По информации Mundo Deportivo и The Athletic, большую часть матчей проведут в Испании, Португалии и Марокко, а первые три – в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Это уже подтвердил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес: «Мы верили. ЧМ-2030 начнется там, где все началось. Уругвай, Аргентина и Парагвай примут матчи открытия юбилейного чемпионата мира».

На уровне твита звучит красиво: 100-летняя история, возвращение к истокам и так далее. Если не думать дальше. 

А дальше расклад такой: 48 команд, 6 стран, 3 континента и 15-часовые перелеты. Это очень плохое решение. Вот почему.

Такой широкий охват – попытка угодить всем, которая на самом деле, создает только больше проблем

 На ЧМ-2030 претендовали две яркие заявки: 

● Аргентина-Чили-Парагвай-Уругвай.

Денис Пузырев писал, почему объенинение этих стран – историческое событие с политической точки зрения. Но еще это красивый футбольный сюжет. Первый ЧМ прошел в 1930-м в Уругвае. Сделать турнир через сто лет в Южной Америке с финалом в Монтевидео – символично. К тому же на континенте очень ярко болеют и любят футбол, там точно обойдется без фейковых ультрас (как, кхм, год назад). 

● Испания, Португалия, Марокко.

Тут нет такой красивой истории, как в Южной Америке, но есть готовые стадионы и яркие трибуны, что тоже круто! 

В Ла Лиге почти нет проблем с посещаемостью, Лиссабон принимал ковидные матчи плей-офф ЛЧ, а в Марокко – абсолютно сумасшедшие фанаты со свистками. К тому же эта африканская страна уже давно пытается получить ЧМ (1994, 1998, 2010, 2026, а теперь и 2030). 

Итог: у нас была заявка, полная истории и символизма, и претенденты с крепкой инфраструктурой и гарантированной яркой картинкой. 

И ФИФА… не смогла выбрать победителя.

Аргентине, Парагваю, Уругваю и Чили не могли дать чемпионат мира из-за проблем с инфраструктурой (южноамериканские страны явно уступают по качеству стадионов, и возможностям транспорта и экономики), но не решились полностью отказывать.

Поэтому получился такой убогий вариант: три матча в Южной Америке, а потом – нормальный ЧМ в Западной Европе и Африке. Вроде бы всем угодили, но в итоге чемпионат мира растягивается на несколько континентов. Шесть сборных сыграют в Америке, а потом пролетят 10 тысяч километров, чтобы через три дня провести второй тур в Марокко. 

Зачем? Только ради того, чтобы Аргентина, Уругвай и Парагвай получили по одному выставочному матчу?

ФИФА (и УЕФА) хочет угнаться за всеми деньгами мира

Расширение ЧМ до 48 клубов – погоня за деньгами и вниманием развивающихся стран, которые не всегда попадают на чемпионат мира (среди них Китай, Египет, Нигерия, Колумбия, Турция и другие большие страны).

Большое открытие – как и в каком количестве индусы болели футболом в Катаре. И насколько популярны азиатские команды, несмотря на очень низкий уровень футбола. 

Исследуя популярность футбольных клубов, подсчитывал совокупную аудиторию крупнейших клубов в соцсетях и удивился.

В фейсбуке, инстаграме, твиттере и ютубе каирского «Аль-Ахли» – 38+ миллионов подписчиков. Это больше, чем у «Атлетико», и на уровне «Боруссии». В топ-30 самых популярных клубов мира только 17 – из топ-5 и 20 – из Европы (еще «Галатасарай», «Фенербахче» и «Лестер» из Чемпионшипа). Остальные – из Бразилии, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, США, Мексики и Индонезии (!). Новая аудитория футбола – именно тут.

Попадание на ЧМ этих стран – гарантированный рост коммерческих и телевизионных доходов ФИФА. 

Но нельзя одновременно использовать европейскую инфраструктуру и подмигивать болельщикам в Азии, Африке и Южной Америке. Иначе получается такая причудливая форма, в которой чемпионат мира нужно проводить сразу во всем мире, чтобы получить аудиторию всех стран и континентов. Так не бывает. Пытаясь загрести побольше, ФИФА получит не только деньги, но и море логистических проблем, что скажется на общем впечатлении от турнира. 

ФИФА пытается впихнуть невозможное в существующие форматы

Мне нравился формат с 32 командами, хотя у него было много минусов:

● Концентированная групповая часть, в которой невозможно уследить за всеми (по 4 матча за день в разных городах).

● Cлишком спокойный плей-офф с паузами по несколько дней между играми. 

● Через две недели (с завершением группового этапа) туристический поток стихал, ЧМ терял краски.

Но у этого формата был один ооочень большой плюс. Турнир можно было провести в одной стране, потому что нагрузка ложилась на 8-12 стадионов. С этим могла справиться и Россия, и Бразилия, и Южная Африка, и даже Катар. 8 стадионов найдется и в Аргентине, и в Испании, и в Марокко, если нужно. Небольшие страны могут делить турнир пополам без сильного размывания: так было в Японии и Южной Корее, так могло быть в Испании+Португалии, Аргентине+Уругвае или даже Уругвае+Парагвае.

48 команд – другой уровень. Для такого формата нужно 16+ стадионов. И с этим могут справиться не больше 5-6 стран в мире (США, Китай и, возможно, кто-то в Европе). Даже у Бразилии возникали организационные проблемы при ЧМ на 32 команды (!). Из-за этого турнир превращается в событие с огромным «проклятием победителя». Одна страна не вытянет такие расходы на организацию – даже США проводят турнир вместе с Мексикой и Канадой.

Ради 48 команд увеличить количество стадионов и городов и расходы на турнир.

Но может, ради расширения стоило просто изменить формат (как это уже сделали с ЛЧ и Евро), а не раздувать турнир до такого размера, что он не помещается в одну страну?

Почему нельзя было придумать альтернативу для стран из Южной Америки?

С одной стороны, за Аргентину, Парагвай и Уругвай нужно порадоваться. Там не было чемпионата мира с 70-х. 

С другой стороны, они получают очень странный огрызок турнира – символические матчи открытия, в которых ничего не решается, нет пока никакого важного турнирного значения (никто не вылетит) и внимание всего мира только на 2 дня. А настоящая борьба развернется уже в Марокко, Испании и Португалии.

Похоже на выставочный турнир внутри реально важного события. Почему нельзя было провести в Уругвае Финалиссиму, уничтоженный Кубок Конфедераций или поделить между кластерами групповой этап и плей-офф? Отдать Испании, Португалии и Марокко – групповой этап, а Южной Америке – плей-офф или хотя бы полуфинал с финалом (можно и наоборот).

Если Аргентине, Уругваю и Парагваю так нужно дать какой-то кусок чемпионата мира, это можно было бы сделать умнее. Чтобы болельщикам и командам не пришлось на два дня лететь на край света и возвращаться в Европу 15 часов в самолете.

Меня очень злит прямолинейность и недальновидность ФИФА. Вместо яркого юбилейного турнира мы получаем осколки чемпионата мира, к которому так привыкли. 

Телеграм Ярослава Сусова о спортивном бизнесе и маркетинге

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Steph Chambers, Clive Brunskill, Marcelo Endelli, Keystone

44 комментария

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Nikita Solovyov
Апогеем этой стратегии станет ЧМ-2050 в Антарктиде, куда сборные и болельщики будут добираться чартерами, играть матч на временных стадионах, а потом ехать спать в отели Аргентины и ЮАР.
+42
-2
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Артем Дэлькин
2080-й год. Чемпионат мира проходит в 195-ти странах мира, участвует 390 команд (мужские и женские). На начальном этапе мужские и женские команды разбиваются на 195 пар (сильнейшая женская играет со слабейшей мужской, вторая женская играет со второй снизу мужской и так далее), игры проходят в 195-ти странах в рамках двухматчевого противостояния. Оставшиеся 195 команд делим на 65 групп, матчи проходят в 65-ти странах. Победители групп собираются в одной стране и по очереди бьют пенальти, цель – определить худшего, чтобы он отсеялся. Таким образом решим проблему 65-ти команд, останется 64 и можно спокойно начинать олимпийскую систему (только в 4-матчевом противостоянии. Обязательно играем дом-выезд-дом-выезд, ни в коем случае не дом-дом-выезд-выезд)
+32
0
+32
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rude.
Полностью согласен.
Вообще это больше похоже чтоб угодить саудитам и отдать им 2034. Как бы цикличность соблюдена, ЮА-Европа-Африка получили турнир, теперь очередь Азии...Это настолько смешно что аж убого.
В чем проблема по-человечески сделать? Проведите отдельный в ЮА, потом дайте Пиренеям-Марокко, а потом уже СА...Саудиты 4 года подождать не смогут или че, прям горит у них?
Это просто бред и абсурд. Не хочется смотреть такие "Мундиали".
Футбол закончился. По крайней мере фифашный.
Я вот абсолютно не поддерживал историю с Суперлигой в УЕФА, но вот тут в ФИФА, считаю что по-другому никак. Ведущие национальные федерации должны объединиться и положить край этому бардаку и беспределу, и организовать настоящий ЧМ, подлинный Мундиаль. А ФИФА пусть возится себе со своими разширениями и межатлантическими турнирами...Все будут довольны, полагаю.
+14
-2
+12
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Maroon3
48 команд на ЧМ - это само по себе издевательство. До плей-офф смотреть это будет просто неинтересно.
+11
0
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teddy10
Перекосы глобализации и инклюзивности. ФИФА хочет угодить всем и сразу, поэтому пусть все и получат свою порцию неудобств, чтобы никому не был обидно и никто не чувствовал себя ущемленным. Что по сути вопроса, на мой взгляд, расширение числа участников - процесс двоякий. С одной стороны, это приводит к размыванию и снижению общего уровня, к большому количеству проходных матчей. С другой стороны, это позволяет небольшим в футбольном отношении странам прикоснуться к такому мощному событию, как чемпионат мира. Можно вспомнить Евро-16 во Франции, в котором расширили число участников до 24 команд. На групповом этапе было много пустых и скучных матчей, зато были яркие околофутбольные вещи - исландские болельщики, штаны Кирая, Уилл Григ ин фая и т.д. Поэтому чисто в спортивном плане расширение - это, скорей, минус, а в плане развития футбола, как социального явления и шоу, могут быть и позитивные моменты
+8
0
+8
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Jan Paskel
Вот на ЧМ2030 пусть Журавель посетит все матчи
+8
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Артем Дэлькин
Ответ Артем Дэлькин
2080-й год. Чемпионат мира проходит в 195-ти странах мира, участвует 390 команд (мужские и женские). На начальном этапе мужские и женские команды разбиваются на 195 пар (сильнейшая женская играет со слабейшей мужской, вторая женская играет со второй снизу мужской и так далее), игры проходят в 195-ти странах в рамках двухматчевого противостояния. Оставшиеся 195 команд делим на 65 групп, матчи проходят в 65-ти странах. Победители групп собираются в одной стране и по очереди бьют пенальти, цель – определить худшего, чтобы он отсеялся. Таким образом решим проблему 65-ти команд, останется 64 и можно спокойно начинать олимпийскую систему (только в 4-матчевом противостоянии. Обязательно играем дом-выезд-дом-выезд, ни в коем случае не дом-дом-выезд-выезд)
Чтобы не ущемлять чувства выбывших, они могут отправляться в Лигу Конференций
+8
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Johnie
Ответ Nikita Solovyov
Апогеем этой стратегии станет ЧМ-2050 в Антарктиде, куда сборные и болельщики будут добираться чартерами, играть матч на временных стадионах, а потом ехать спать в отели Аргентины и ЮАР.
Пингвинов тоже нужно уважить
+7
0
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Павел Кошель
Ответ Nikita Solovyov
Апогеем этой стратегии станет ЧМ-2050 в Антарктиде, куда сборные и болельщики будут добираться чартерами, играть матч на временных стадионах, а потом ехать спать в отели Аргентины и ЮАР.
Представляю интервью кого-то из ФИФА: мы прислушались к голосу разума, не стали раздувать состав участников, поэтому в Антарктиду на ЧМ-2050 отберутся всего 96 сборных, а не 128. Договорились с Грецией, чтобы она одолжила некоторые свои буквы для названий групп.
+6
0
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Funny lepka
Ответ Johnie
Пингвинов тоже нужно уважить
И полярников
+5
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градус ненависти
Видимо, сумма шести среднего размера взяток выше одной очень большой
+4
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Заяцволк
Ой, да ладно уж нам-то - зрителям тут втирать )) "Издевательство" )) Где какое издевательство ? Я буду сидеть на мягком диване или в баре, и смотреть матчи вообще независимо от того, где там проводится чемпионат, пусть хоть в Сомали проводят. 15 часов в самолёте ? Блин да пофиг вообще, не мне же 15 часов лететь )) "Ой, футболисты устанут, будут вялыми, и плохо сыграют" - да на турнирах сборных они и так как дно почти все играют, и не парятся, немцы вон после 2014 года вообще как на отдых приезжают на эти турниры, а итальянцы даже не утруждают себя этими поездками на ЧМ. Так что пофиг, не надо тут из мухи слона, какие-то несуществующие проблемы создавать, всё норм )
+4
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Sergey Spivak
Ответ кuraakula belov
Как Лестер с его волшебным чемпионством умудряется спустя 7 лет держаться в топ 20 самых популярных клубов Европы? Самая любимая вторая команда - может быть, но разве кто то всерьёз начал массово фанатеть от Лестера вне города сопоставимого по населению с Калугой?
Индонезия же :)
+3
0
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rude.
Ответ кuraakula belov
Как Лестер с его волшебным чемпионством умудряется спустя 7 лет держаться в топ 20 самых популярных клубов Европы? Самая любимая вторая команда - может быть, но разве кто то всерьёз начал массово фанатеть от Лестера вне города сопоставимого по населению с Калугой?
Азия...
+3
0
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Куколд24
48 команд и ЧМ на трёх континентах в 6 странах
Вы правы, Ярослав, мы получили осколки чемпионата мира, к которому так привыкли
+3
-1
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e_kot
Ответ rude.
Полностью согласен. Вообще это больше похоже чтоб угодить саудитам и отдать им 2034. Как бы цикличность соблюдена, ЮА-Европа-Африка получили турнир, теперь очередь Азии...Это настолько смешно что аж убого. В чем проблема по-человечески сделать? Проведите отдельный в ЮА, потом дайте Пиренеям-Марокко, а потом уже СА...Саудиты 4 года подождать не смогут или че, прям горит у них? Это просто бред и абсурд. Не хочется смотреть такие "Мундиали". Футбол закончился. По крайней мере фифашный. Я вот абсолютно не поддерживал историю с Суперлигой в УЕФА, но вот тут в ФИФА, считаю что по-другому никак. Ведущие национальные федерации должны объединиться и положить край этому бардаку и беспределу, и организовать настоящий ЧМ, подлинный Мундиаль. А ФИФА пусть возится себе со своими разширениями и межатлантическими турнирами...Все будут довольны, полагаю.
Вы понимаете, куда такие мысли могут завести на территории РФ? Не надо нам тут раскачивать лодку)
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Dmitri Okounev
Ответ Артем Дэлькин
2080-й год. Чемпионат мира проходит в 195-ти странах мира, участвует 390 команд (мужские и женские). На начальном этапе мужские и женские команды разбиваются на 195 пар (сильнейшая женская играет со слабейшей мужской, вторая женская играет со второй снизу мужской и так далее), игры проходят в 195-ти странах в рамках двухматчевого противостояния. Оставшиеся 195 команд делим на 65 групп, матчи проходят в 65-ти странах. Победители групп собираются в одной стране и по очереди бьют пенальти, цель – определить худшего, чтобы он отсеялся. Таким образом решим проблему 65-ти команд, останется 64 и можно спокойно начинать олимпийскую систему (только в 4-матчевом противостоянии. Обязательно играем дом-выезд-дом-выезд, ни в коем случае не дом-дом-выезд-выезд)
Всё так, только к 390 ещё добавятся смешанные (мужчины и женщины) и нон-бинарные команды.
+3
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Dmitri Okounev
Мои 5 копеек
1. Если в руководстве УЕФА-ФИФА все твердят об угасающем интересе молодго поколения к просмотру матчей (бла бла бла, никто не может смотреть 90 минут, бла бла бла, все пялятся в смартофоны, бла бла бла, смотрят только хайлайты,....), то зачем же они увеличивают количество этого "невнятного" продукта?
2. Если вся Европа пытается уменьшить углеродный след, то почему там никто не задаёт вопросы об межатлантических перелётах, число которых несомненно возрастёт во время проведения ЧМ?
PS
Современный футбол - уже давно насмешка над здравым смыслом.
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Иван Шумков
Ответ Nikita Solovyov
Апогеем этой стратегии станет ЧМ-2050 в Антарктиде, куда сборные и болельщики будут добираться чартерами, играть матч на временных стадионах, а потом ехать спать в отели Аргентины и ЮАР.
А ЧМ - 2054 сразу на Луне, чтобы поддержать космическую отрасль
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afganskymak
Ответ Nikita Solovyov
Апогеем этой стратегии станет ЧМ-2050 в Антарктиде, куда сборные и болельщики будут добираться чартерами, играть матч на временных стадионах, а потом ехать спать в отели Аргентины и ЮАР.
ЧМ в Антарктиде полный бред! Это должна быть совместная с Гренладией заявка!
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mng
Ответ Maroon3
48 команд на ЧМ - это само по себе издевательство. До плей-офф смотреть это будет просто неинтересно.
нууу, просто считайте, что это теперь второй этап отборочного турнира, да и все. квалифаи ведь тоже часть ЧМ и их особо никто не смотрит.
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SadButTrue
Ответ rude.
Полностью согласен. Вообще это больше похоже чтоб угодить саудитам и отдать им 2034. Как бы цикличность соблюдена, ЮА-Европа-Африка получили турнир, теперь очередь Азии...Это настолько смешно что аж убого. В чем проблема по-человечески сделать? Проведите отдельный в ЮА, потом дайте Пиренеям-Марокко, а потом уже СА...Саудиты 4 года подождать не смогут или че, прям горит у них? Это просто бред и абсурд. Не хочется смотреть такие "Мундиали". Футбол закончился. По крайней мере фифашный. Я вот абсолютно не поддерживал историю с Суперлигой в УЕФА, но вот тут в ФИФА, считаю что по-другому никак. Ведущие национальные федерации должны объединиться и положить край этому бардаку и беспределу, и организовать настоящий ЧМ, подлинный Мундиаль. А ФИФА пусть возится себе со своими разширениями и межатлантическими турнирами...Все будут довольны, полагаю.
"Ведущие национальные федерации" именно что объединились и это как раз результат. В данном случае объединение называется например АФК, у которой до фига голосов (6 членов и один вице-президент в исполкоме ФИФА, плюс большие спонсоры, арабские шейхи и азиатские рынки за спиной) и если ФИФА не будет ублажать то Ближний Восток (Катар, Саудовская Аравия), то Дальний (Япония и Южная Корея), то руководство ФИФА быстро сменится на более лояльное. То же самое и с Африкой, но там просто никто самостоятельную заявку пока потянуть не может.
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Гаврила Ардалионович
Глобализьм и Шваб, мать его.
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teo_heel
Ответ Roman
48 команд, возможно единственный шанс нашей сборной, выйти из группы
Ну подумаешь мы в 2018 году вышли из группы при 32 командах и даже 1/8 финала прошли.
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Гаврила Ардалионович
Ответ Артем Дэлькин
2080-й год. Чемпионат мира проходит в 195-ти странах мира, участвует 390 команд (мужские и женские). На начальном этапе мужские и женские команды разбиваются на 195 пар (сильнейшая женская играет со слабейшей мужской, вторая женская играет со второй снизу мужской и так далее), игры проходят в 195-ти странах в рамках двухматчевого противостояния. Оставшиеся 195 команд делим на 65 групп, матчи проходят в 65-ти странах. Победители групп собираются в одной стране и по очереди бьют пенальти, цель – определить худшего, чтобы он отсеялся. Таким образом решим проблему 65-ти команд, останется 64 и можно спокойно начинать олимпийскую систему (только в 4-матчевом противостоянии. Обязательно играем дом-выезд-дом-выезд, ни в коем случае не дом-дом-выезд-выезд)
Ты хорош.
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