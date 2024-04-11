Израиль хочет поучаствовать в Кубке Америки в будущем. Ассоциация подписала соглашение с КОНМЕБОЛ

Теги Сборная Японии по футболу УЕФА ФИФА сборная Израиля по футболу Кубок Америки Сборная Катара по футболу Федерация футбола Израиля Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Сборная Израиля может сыграть на Кубке Америки в будущем.

Израильская футбольная ассоциация (IFA) подписала новое соглашение с КОНМЕБОЛ, которое, как надеются в Израиле, позволит сборной принять участие в будущих розыгрышах Кубка Америки.

Соглашение было подписано президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и президентом IFA Моше Зуаресом во время конгресса КОНМЕБОЛ в Парагвае.

«Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.

Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.

В ФИФА заявили, что не будут комментировать соглашение.

В последние годы в южноамериканском турнире принимали участие Япония (дважды) и Катар. Китай и Австралия отклонили приглашение из-за несовпадения графиков.

Израиль является членом УЕФА с 1994 года. Страна была одним из основателей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и победила в Кубке Азии в 1964 году. В 1974 году она была исключена из соревнований АФК после того, как ряд команд отказались играть против нее.

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84 комментария
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Скоро не останется конфедераций, куда евреи смогут бежать))
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Почему наши до сих пор не подписали такое соглашение?
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"Новость - бомба", отметили в ЦАХАЛ.
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Мы таки вхожи во все двери !
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Ответ Yury Sin
Комментарий удален модератором
Конечно, ведь они не ведут войн с соседями
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Ответ dimonivanov
Почему наши до сих пор не подписали такое соглашение?
Наши пока еще занимаются обсуждением вопроса переходить ли в Азиатскую конфедерацию или остаться в УЕФА. Обсуждение займет несколько ближайших лет, вопрос не простой.

А чтобы соглашение подписывать - это работать же надо.
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В Южной Америке же есть страны что дип. отношения с Израилем приостановили и очень жестко на геноцид в Газе реагируют, удивлён такому соглашению.
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Вообще, тупейшая практика-звать кого-то из другой конфедерации. Мало сборных? Ну играйте Копу раз 4 года, позовите в конфедерацию Гайану, Суринам.
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Ответ Hitgoe Himgob
И кого это волнует? Моссад шуршал по ЮА как хотел после второй мировой. Кто сильный за тем и правда, что там думают Эквадор и Перу никого не интересует
Времена меняются. Сейчас не шестидесятые.
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В Южной Америке не все страны в большом восторге от политики Израиля...
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Ответ JuVero
Скоро не останется конфедераций, куда евреи смогут бежать))
А зачем им бежать? Им и в УЕФА неплохо.
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Ответ Клименко
Плюсонабиратель, в Копа Америка давным давно зовут команды из разных континентов. Там даже Катар играл. Но какое тебе дело, главное побыстрому попсу накатать, чтоб плюсики собрать
И Япония играла, и часто североамериканцев зовут. Обычная практика для них, а то 10 команд на континенте всего
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Ответ ivanzhu90
В Южной Америке же есть страны что дип. отношения с Израилем приостановили и очень жестко на геноцид в Газе реагируют, удивлён такому соглашению.
Экономически многие страны там плотно зависят от США, поэтому и молчаливое согласие
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Нет, в Кубок Арктики, однозначно!!!
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Ответ Владимир Самсонов
Конечно, ведь они не ведут войн с соседями
Что простите?
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Ответ Hitgoe Himgob
И кого это волнует? Моссад шуршал по ЮА как хотел после второй мировой. Кто сильный за тем и правда, что там думают Эквадор и Перу никого не интересует
Моссад по сравнению с НКВД дети, шумно и пафосно очень работали. Хотя на это и рассчитывали, наверное.
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Главное, чтобы им Катар там не попался или Саудовская Аравия.
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Ответ Pertinax Gandi
Израиль это Израиль. Находятся в Азии, но играют в УЕФА и во всех остальных европейских спортивных конфедерациях состоят. Теперь вот и в Америке возможно будут играть. Всё-таки политическое и финансовое лобби по всему миру у них огромное, что тут говорить.
Южная Америка весьма левацкая, и скорее пропалестинская.
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Ответ Hitgoe Himgob
Потому что мы нулевые, ну не будет с нами Южная Америка играть, они ориентированы на Штаты. Ну вы в детском саду что ли до сих пор?
Главный экономический партнёр большинствк стран южной Америки Китай. На штаты ориентируются сейчас только Европы и некоторые страны Азии, весь свой авторитет они уже исчерпали.
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Ответ dimonivanov
Почему наши до сих пор не подписали такое соглашение?
Влом летом вместо отпуска напрягаться, судя по чемпионату Средней Азии
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Ответ Фут.Боль
Португалию, наконец.
Испанию еще) Голландию) Англию)
Они хотя бы на правах бывших колонизаторов
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Ответ Nerazzurri-88
Вообще, тупейшая практика-звать кого-то из другой конфедерации. Мало сборных? Ну играйте Копу раз 4 года, позовите в конфедерацию Гайану, Суринам.
Португалию, наконец.
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Они вообще не должны нигде играть,страна,которая бомбит лагеря с беженцами и убивает детей
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Ответ Max Volkov
посмотрим, если иран решится по ним вдарить. на горб они себе намели на много лет вперед. чуть дадут слабину и регион их на куски будет рвать.
Они обещают уничтожить всех людей этой национальности ещё до основания их государства !
Буквально подхватив знамя из слабеющих рук Адольфа.
Но что-то пока никак не порвут ))
Вот беда то , Герр Волков , а ?
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Ответ JuVero
Скоро не останется конфедераций, куда евреи смогут бежать))
Так израильская военщина прекрасно себя чувствует и в Европейском футболе !
А здесь то номер не пройдёт !
Братская Венесуэла станет стеной на защиту Палестины .
Без Венесуэлы - немыслим Латиноамериканский футбол.
Она - его становой хребет !
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Ответ Владимир Самсонов
Конечно, ведь они не ведут войн с соседями
Какая же это война, там тотальное превосходство во всем. Просто лупят как хотят этих бедолаг. И ни одна арабская страна мира своим братьям мусульманам не помогла. Египет закрыл границы, Иран и Хезболла молча наблюдают. На что рассчитывал Хамас? Не по сеньке шапка.

И причем Израилю по барабану что там в Штатах Конгресс с Сенатом примут или пролоббируют. Они все могут сами

Левая идея надоела донельзя, ну сколько можно этого скудоумия?
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Более логично заявиться в чемпионат США. Это же, фактически, их штат.
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Ответ alexis2020
Японцы и катарцы участвовали на копе помнится
Помнится.)..это в тексте написано.)
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Вот и РФС туда надо !
Почему не подумали и не подписали такое соглашение ?
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Ответ TaR
Комментарий удален пользователем
а ты, как и все остальные умники минусующие, видел список участников Копа Америки 2024?

и США регулярно там играет и похоже, будет играть.
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