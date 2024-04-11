Израиль хочет поучаствовать в Кубке Америки в будущем. Ассоциация подписала соглашение с КОНМЕБОЛ

Сборная Израиля может сыграть на Кубке Америки в будущем.

я футбольная ассоциация (IFA) подписала новое соглашение с КОНМЕБОЛ, которое, как надеются в Израиле, позволит сборной принять участие в будущих розыгрышах .

Соглашение было подписано президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и президентом IFA Моше Зуаресом во время конгресса КОНМЕБОЛ в Парагвае.

«Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.

Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.

В ФИФА заявили, что не будут комментировать соглашение.

В последние годы в южноамериканском турнире принимали участие (дважды) и . Китай и Австралия отклонили приглашение из-за несовпадения графиков.

Израиль является членом с 1994 года. Страна была одним из основателей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и победила в Кубке Азии в 1964 году. В 1974 году она была исключена из соревнований АФК после того, как ряд команд отказались играть против нее.