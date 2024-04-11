Израиль хочет поучаствовать в Кубке Америки в будущем. Ассоциация подписала соглашение с КОНМЕБОЛ
Сборная Израиля может сыграть на Кубке Америки в будущем.
Израильская футбольная ассоциация (IFA) подписала новое соглашение с КОНМЕБОЛ, которое, как надеются в Израиле, позволит сборной принять участие в будущих розыгрышах Кубка Америки.
Соглашение было подписано президентом КОНМЕБОЛ Алехандро Домингесом и президентом IFA Моше Зуаресом во время конгресса КОНМЕБОЛ в Парагвае.
«Это особенно захватывающий, исторический момент и международный прорыв для IFA. Наша настоящая дружба с Алехандро Домингесом, президентом КОНМЕБОЛ и вице-президентом ФИФА, дала жизнь этому замечательному плоду для израильского футбола.
Я очень надеюсь, что сборная Израиля примет участие в одном из крупных турниров, организуемых КОНМЕБОЛ, возможно, даже в Кубке Америки», – сказал Зуарес.
В ФИФА заявили, что не будут комментировать соглашение.
В последние годы в южноамериканском турнире принимали участие Япония (дважды) и Катар. Китай и Австралия отклонили приглашение из-за несовпадения графиков.
Израиль является членом УЕФА с 1994 года. Страна была одним из основателей Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и победила в Кубке Азии в 1964 году. В 1974 году она была исключена из соревнований АФК после того, как ряд команд отказались играть против нее.
А чтобы соглашение подписывать - это работать же надо.
Они хотя бы на правах бывших колонизаторов
Буквально подхватив знамя из слабеющих рук Адольфа.
Но что-то пока никак не порвут ))
Вот беда то , Герр Волков , а ?
А здесь то номер не пройдёт !
Братская Венесуэла станет стеной на защиту Палестины .
Без Венесуэлы - немыслим Латиноамериканский футбол.
Она - его становой хребет !
И причем Израилю по барабану что там в Штатах Конгресс с Сенатом примут или пролоббируют. Они все могут сами
Левая идея надоела донельзя, ну сколько можно этого скудоумия?
Почему не подумали и не подписали такое соглашение ?
и США регулярно там играет и похоже, будет играть.