Владимир Быстров: «Многие тренеры даже после получения лицензии Академии РФС не соответствуют высокому уровню – преподают в детских школах по одной методичке. Больше похоже на бизнес-проект»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия РФС Футбол

Владимир Быстров назвал проблемы обучения на тренера в России.

«Если смотреть в масштабах России, то это проблема для большинства команд. Куча перспективных специалистов, которых необходимо заявить для участия в турнирах под эгидой РФС, не могут не просто получить лицензии, а просто встать в очередь на ее получение.

В группах нет мест, не говорят даже время и дату проведения аттестации. Какой в этом смысл? Людям нужно заранее планировать поездки, покупать билеты в Москву, бронировать отели.

Многие российские тренеры даже после получения лицензии Академии РФС не соответствуют высокому уровню: продолжают преподавать в детских школах по одной и той же методичке. Это все больше на бизнес-проект похоже, а не на место для получения лицензии повышения профессиональной коммуникации», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.

4 комментария
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Зато высшее образование. Всё польза. 😊
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Там все за деньги и не малые.Без денег ты ничего не получишь.Это как кандидат наук.Только через бабло.
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так это в Академии преподают по одной методичке уже несколько десятков лет. там начальство еще со времен Колоскова сидит!!
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Как будто все кто заканчивает учебу и получают дипломы исключительно профи и мастера своего дела. если что-то приносит доход и не нужно лишних усилий,то мало кто будет что-то внедрять,если есть готовое.
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