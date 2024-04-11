Владимир Быстров: «Многие тренеры даже после получения лицензии Академии РФС не соответствуют высокому уровню – преподают в детских школах по одной методичке. Больше похоже на бизнес-проект»

Владимир Быстров назвал проблемы обучения на тренера в России.

«Если смотреть в масштабах России, то это проблема для большинства команд. Куча перспективных специалистов, которых необходимо заявить для участия в турнирах под эгидой РФС, не могут не просто получить лицензии, а просто встать в очередь на ее получение.

В группах нет мест, не говорят даже время и дату проведения аттестации. Какой в этом смысл? Людям нужно заранее планировать поездки, покупать билеты в Москву, бронировать отели.

Многие российские тренеры даже после получения лицензии Академии РФС не соответствуют высокому уровню: продолжают преподавать в детских школах по одной и той же методичке. Это все больше на бизнес-проект похоже, а не на место для получения лицензии повышения профессиональной коммуникации», – сказал бывший игрок « », « » и сборной России.