Атлетик – Вильярреал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Атлетик и Вильярреал в 31 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
- Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Атлетик – Вильярреал
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Прогноз на матч Атлетик – Вильярреал
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