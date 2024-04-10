Эммануэль Пети: «Не помню, когда «ПСЖ» в последний раз проигрывал, с декабря он стал намного сильнее. Но у «Барселоны» много игроков, способных стать кошмаром для парижан»

Эммануэль Пети считает, что «Барселона» способна создать «ПСЖ» проблемы.

«У «Барселоны» было много времени на подготовку к игре, она не играла больше недели, а на этой стадии сезона ты уставший, поскольку играешь каждые три дня, так что это очень хорошо для «блауграны».

Я не помню, когда « » в последний раз проигрывал. От него можно ожидать всего: можно увидеть прекрасный «ПСЖ» и ужасный «ПСЖ» в одной и той же игре. Но факт заключается в том, что его никто не обыгрывал уже несколько месяцев, и с декабря он стал намного сильнее. Костяк команды прибавил, стал намного лучше работать с точки зрения тактики, управления.

Можно подумать, что на «Барселоне» не стоит заострять внимание, потому что она проводит не лучший сезон, но если посмотреть на ее команду, то там много игроков, которые могут стать кошмаром для «ПСЖ». И наоборот. Как по мне, это будет очень открытая игра, 50 на 50. Трудно предсказать, кто победит.

Я комментировал последние два матча «Барселоны» с «Наполи», и меня очень впечатлили некоторые ее молодые игроки. Особенно в ответной игре. «Барса» была очень хороша, и в обоих матчах она была лучше « », так что от нее можно чего-то ожидать.

У нее есть талантливые игроки, способные сделать вам больно, так что я думаю, что это будет очень открытая игра», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».