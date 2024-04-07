«При Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас». Камоцци о красно-белых
Франко Камоцци считает, что при Леониде Федуне «Спартак» был более стабильным клубом.
«Федун был отличным президентом, полным страсти и любви к «Спартаку». Для меня было честью служить «Спартаку» во время его президентства.
Безусловно, при Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас. Это бесспорно», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
После 21 матча «Спартак» занимает в Мир РПЛ 7-е место. Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо».