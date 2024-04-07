«При Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас». Камоцци о красно-белых

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лукойл Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци считает, что при Леониде Федуне «Спартак» был более стабильным клубом.

«Федун был отличным президентом, полным страсти и любви к «Спартаку». Для меня было честью служить «Спартаку» во время его президентства.

Безусловно, при Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас. Это бесспорно», — сказал экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

После 21 матча «Спартак» занимает в Мир РПЛ 7-е место. Сегодня красно-белые сыграют с «Динамо».

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2 комментария
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При Федуне-то сколько раз кричали что бы продал клуб...не мучал болельщиков... Пришёл Лукойл и на тебе, оказывается ещё хуже может быть... Короче: "Федун, купи Спартак"!!!
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