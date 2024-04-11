У Месси голевые действия во всех 7 матчах сезона – 6+3
Лионель Месси сделал голевую передачу в ответном матче 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ с «Монтерреем» (1:3).
Форвард «Интер Майами» продлил результативную серию (6+3) со старта сезона до 7 игр во всех турнирах.
При этом у 36-летнего аргентинца прервалась 5 матчевая голевая серия. Подробнее его статистика – здесь.
Капитан Уругвая игрок мадридского Реала Феде Вальверде: Месси ✅
Ой нет, подождите. Это другое. Стойте, Артёмка и Батиголка, не крутите моему комменту плюсы! Стойте, это другое!
конкурентов.