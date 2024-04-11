У Месси голевые действия во всех 7 матчах сезона – 6+3

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси сделал голевую передачу в ответном матче 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ с «Монтерреем» (1:3).

Форвард «Интер Майами» продлил результативную серию (6+3) со старта сезона до 7 игр во всех турнирах.

При этом у 36-летнего аргентинца прервалась 5 матчевая голевая серия. Подробнее его статистика – здесь.

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34 комментария
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Главное не истерил и принял поражение достойно ! Как и подобает великим спортсменам
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Ответ Born is the King
Тренер и капитан Никарагуа: Месси ✅
Капитан Хорватии игрок мадридского Реала Лука Модрич: Месси ✅
Капитан Уругвая игрок мадридского Реала Феде Вальверде: Месси ✅

Ой нет, подождите. Это другое. Стойте, Артёмка и Батиголка, не крутите моему комменту плюсы! Стойте, это другое!
+4
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Ответ Born is the King
Тренер и капитан Никарагуа: Месси ✅
Ну после просмотра игр великих европейских топарей, Джуд - бровки домиком, Килиан - у Кунде теплый и мягкий карман, и бей беги, а лучше просто беги Холанда, у них не было другого выбора :(
+6
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Ответ Torson Tor
https://www.sports.ru/football/1115979328-gnom-byl-oderzhim-u-nego-bylo-liczo-dyavola-trener-monterreya-oskorbil.html
Не сравнимо с пахотряской :)
+6
-3
+3
Тренер и капитан Никарагуа: Месси ✅
+16
-14
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Забавно, что когда Месси сидел на скамейке (в первом матче) пропустили меньше, чем когда он был на поле☝️🤷🤣🤣
Конечно, Конечно, ведь он же защитник, а может и вратарь🤣🤣🤣
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Ответ Дима
Инфантино из жалости ему судей подгоняет. 6 пенальти в 7 играх)
А за что его жалеть то, надо было Роналду жалеть, ведь у него ребёнка не стало перед ЧМ
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Ответ VladimirMezin1
Хасбик хорош, тащит команду к новым вершинам и титулам
Какую команду ты тащишь?
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Ответ Kuryanin
Какую команду ты тащишь?
Я тащу фк "биолог" в фм
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Ответ News13
Золотой мяч этому господину
свои 8 золотых Месси получил, никто никогда этого не добьётся.
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Футбол не индивидуальный вид спорта...
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Железно первый в списке на Золотой мяч. Нет
конкурентов.
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Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Джуд Бровки домиком сейчас на уровень выше чем Месси, а Мбаппе на 2 уровня выше
Ты погоди ещё чуть-чуть, вот он сейчас перейдет из пляжной лиги, в лигу на ящик пива с мужиками, они его вообще в порошок сотрут, ты слышишь, В ПОРОШОК!
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Ответ Дима
ой, я ошибся) думал с тобой можно общаться. а ты просто очередная ригоберка как оказалось
Так портков тянули на Евро-21 и в группе на ЧМ-22? Этот вопрос родился не из моей логики, а из твоей. По моей, если за 1 матч нарушают 23 раза в своей штрафной, то надо назначать 23 пенальти.
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Ответ Дима
ну в том то и дело. все зависит от интерпретации моментов. Пенальти на Ливаковиче можно не было. Вратарь стоял на месте. В него врезался Хулиан, который пробросил мяч через него. В поле это никогда не фол. При прокидывании мяча нападающий всегда оббегает соперника, т.к. куда деться сопернику. Иначе можно в каждой ирре врезаться в защитника и зарабатывать пенальти.
Нет, Ливаковчич не стоял на месте, а именно делал движение правой ногой в сторону траектории Альвареса, хотя должен был тянуться к мячу, который был слева от него. Я тут скидывал гифку сдвижением его ноги, сейчас лень искать и заново делать.
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