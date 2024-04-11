У Месси голевые действия во всех 7 матчах сезона – 6+3

сделал голевую передачу в ответном матче 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ с «Монтерреем» (1:3).

Форвард « » продлил результативную серию (6+3) со старта сезона до 7 игр во всех турнирах.

При этом у 36-летнего аргентинца прервалась 5 матчевая голевая серия. Подробнее его статистика – здесь.