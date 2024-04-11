Аллер забил 12-й гол в ЛЧ – в 13-м матче. Только Холанд делал это быстрее
Себастьян Аллер забил 12 голов в Лиге чемпионов за 13 матчей.
Нападающий «Боруссии» поразил ворота «Атлетико» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (1:2).
Ивуариец забил 12-й гол в этом турнире – в 13-м матче. Только Эрлинг Холанд достигал этой отметки быстрее – за 10 игр. Симоне Индзаги, как и Аллеру, понадобилось 13 матчей.
Подробную статистику форварда «Дортмунда» можно найти здесь.
Аллер в этом сезоне часто травмировался и выпадал из формы после этого. Как только обе проваливают 1 матч, Терзич сразу их отправляет на банку.