Аллер забил 12-й гол в ЛЧ – в 13-м матче. Только Холанд делал это быстрее

Себастьян Аллер забил 12 голов в Лиге чемпионов за 13 матчей.

Нападающий « » поразил ворота « » в первом матче четвертьфинала чемпионов (1:2).

Ивуариец забил 12-й гол в этом турнире – в 13-м матче. Только Эрлинг достигал этой отметки быстрее – за 10 игр. , как и Аллеру, понадобилось 13 матчей.

Подробную статистику форварда «Дортмунда» можно найти здесь.