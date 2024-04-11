Аллер забил 12-й гол в ЛЧ – в 13-м матче. Только Холанд делал это быстрее

Теги Боруссия Дортмунд Симоне Индзаги бундеслига Германия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Себастьян Аллер Эрлинг Холанд Футбол

Себастьян Аллер забил 12 голов в Лиге чемпионов за 13 матчей.

Нападающий «Боруссии» поразил ворота «Атлетико» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (1:2). 

Ивуариец забил 12-й гол в этом турнире – в 13-м матче. Только Эрлинг Холанд достигал этой отметки быстрее – за 10 игр. Симоне Индзаги, как и Аллеру, понадобилось 13 матчей. 

Подробную статистику форварда «Дортмунда» можно найти здесь

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ S. A.
Кто в курсе: он реально настолько хуже Фюллкруга, что в этом сезоне почти не играет?
Нет конечно. У Фюллькруга в последних 11 матчах 1 гол. Но проблема в том, что Терзич доверяет только некоторым конкретным игрокам. Мукоко возможно лучший нап Дортмунда, но ему шансов не дают из-за недоверии.
Аллер в этом сезоне часто травмировался и выпадал из формы после этого. Как только обе проваливают 1 матч, Терзич сразу их отправляет на банку.
+1
0
+1
Кто в курсе: он реально настолько хуже Фюллкруга, что в этом сезоне почти не играет?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий