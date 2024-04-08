Тюкавин считает, что «Спартак» не наиграл на ничью в матче с «Динамо»: «Не понимаю, что произошло. Проиграли последние 20 минут»
Константин Тюкавин не понимает, как «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).
Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир РПЛ благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.
В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах. На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся. Впереди у нас важный месяц, в котором мы должны проявить себя как можно лучше», – сказал форвард «Динамо».
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!
Тут себе вопросы задавайте
Причем пенальти-то полулевый: попало в руку - да. Но не то чтобы прямо прервал атаку, или срубил в штрафной, просто прилетело.
Да и сам ход матча. Всё шло к тому, что Спартак сравняет.
Динамо-то на победу наиграло? Или так, получили пенальти (чистый) и уже выиграли матч?
То, что выиграли - ошибки Лещука и упорство Соболева. Да и весь Спартак не выключился до конца.
Но почему-то именно он имеет право высказываться за результат..
А счёт говорит о том, что на победу наиграл "Спартак".
Не 60 и не 70!!!
Ничейная игра, но выиграл тот, кто меньше накосячил.
Странные речи от Тюкавина и Лички