Тюкавин считает, что «Спартак» не наиграл на ничью в матче с «Динамо»: «Не понимаю, что произошло. Проиграли последние 20 минут»

Константин Тюкавин не понимает, как «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.

В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах. На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся. Впереди у нас важный месяц, в котором мы должны проявить себя как можно лучше», – сказал форвард « ».

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