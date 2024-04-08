Тюкавин считает, что «Спартак» не наиграл на ничью в матче с «Динамо»: «Не понимаю, что произошло. Проиграли последние 20 минут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин не понимает, как «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

Красно-белые одержали волевую победу в матче Мир РПЛ благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«Согласен, что «Спартак» не наиграл даже на ничью в матче с «Динамо». Не понимаю, что произошло. Проиграли буквально последние 20 минут. За это очень обидно. Не считаю, что команда встала. Когда «Спартак» сравнял, нас чуть поддавили, они пошли в атаку.

В раздевалке поблагодарили друг друга за игру. Конечно, понимаем, что игра была полностью в наших руках и ногах. На неделе точечно разберем игру и, надеюсь, исправимся. Впереди у нас важный месяц, в котором мы должны проявить себя как можно лучше», – сказал форвард «Динамо».

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52 комментария
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Так и Динамо не наиграло на победу. Забили с пенальти на 5 минуте, и давай почивать на лаврах.
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Динамо из 4х игр со Спартаком в сезоне проиграло 3.
Тут себе вопросы задавайте
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Ну наверно выходы один на один надо забивать, Константин. Моментов у тебя хватало. А потом случился Лещук.
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Ответ Вадим flanec
Так и Динамо не наиграло на победу. Забили с пенальти на 5 минуте, и давай почивать на лаврах.
На 2-ой.
Причем пенальти-то полулевый: попало в руку - да. Но не то чтобы прямо прервал атаку, или срубил в штрафной, просто прилетело.
+16
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+12
Ответ Роман Головешкин
Динамо из 4х игр со Спартаком в сезоне проиграло 3. Тут себе вопросы задавайте
Точно. А проиграл Спартак единственный матч, когда заранее обеспечил себе выход из группы в Кубке.
+12
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+11
Статистика показывает другое.
Да и сам ход матча. Всё шло к тому, что Спартак сравняет.
Динамо-то на победу наиграло? Или так, получили пенальти (чистый) и уже выиграли матч?
То, что выиграли - ошибки Лещука и упорство Соболева. Да и весь Спартак не выключился до конца.
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+7
Сложно играть без вратаря
+8
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Счёт на табло,а то что Динамо выставило Лещука это их проблемы. Плюс Бабич был хорош,Максименко.Соболев использовал шансы,Тюкавин нет.
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У Лещука спроси, он в курсе.
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+6
Нормально) считайте дальше))
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Ответ Onion
Сложно играть без вратаря
Еще сложнее играть с вратарем, который непонятно за кого играет ;)
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Глазомер вам с Федей исправить бы не мешало, косоногие.
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Пусть главная причина вратарь, но нападение минимум вторая. Перед первым голом Спартака Тюкавин не забил выход 1 на 1, потом не попал в угол головой.
Но почему-то именно он имеет право высказываться за результат..
+4
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Удивительно, конечно. Когда команда выигрывает в матче, в котором играла хуже и не наиграла на победу, футболисты и тренеры будут говорить про "счет на табло" или "везет сильнейшим" и тп. Ни слова о том, что они победу не заслужили. А вот когда команда проигрывает в матче, в котором играла лучше, сразу оказывается что результат несправедлив и соперник не заслуживал победы. Понятно, что такова психология, но всегда забавно это слышать.
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Так ты спроси у Лещука. Он в деталях расскажет)
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Кто ж вам виноват? Если не забиваешь выход один в один, то тогда возникает вопрос: а ВЫ наиграли на победу?

А счёт говорит о том, что на победу наиграл "Спартак".
+5
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Ответ bet1972
Никто не почивал. Динамо давило весь матч и играло сильно лучше. Как нейтральный болельщик говорю.
С 60-й минуты Динамо исчезло и пропустила все по делу
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Самим не смешно и это лучший нападающий???....
+3
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+2
Игра длится 90 минут и более.
Не 60 и не 70!!!
+2
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+2
Разговоры в пользу "бедных"... Матч длится не 70, а 90 минут.
+2
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Какая разница,наиграл Спартак на победу или нет? Счёт на табло
+2
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Произошёл полный лещук
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Как не симпатизирующий ни одним, ни вторым, но смотревший матч поделюсь своими впечатлениями.
Ничейная игра, но выиграл тот, кто меньше накосячил.
Странные речи от Тюкавина и Лички
+3
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Выиграл тот,кто больше хотел.
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Ответ bet1972
Никто не почивал. Динамо давило весь матч и играло сильно лучше. Как нейтральный болельщик говорю.
Динамо было острее, но статестически всё-таки игровой перевес слегка на стороне Спартака был. Думаю так точнее.
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Ответ bet1972
Никто не почивал. Динамо давило весь матч и играло сильно лучше. Как нейтральный болельщик говорю.
Динамо было лучше 70 минут, как мясной говорю. Но потом резко устали, как будто матч был сразу после сборов.
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Лещук, конечно, привез, но и Динамо надо было больше 1 гола забивать
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Ответ Алешка Терминатор
Немедленно вспомнилось, как Юрий Палыч Сёмин в 2003 году, заняв четвёртое место, объявил себя "чемпионом по игре"
Первооткрывателем фразы был Егор Титов. Не надо тут классику переделывать)
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Ответ Alex1104
Статистика показывает другое. Да и сам ход матча. Всё шло к тому, что Спартак сравняет. Динамо-то на победу наиграло? Или так, получили пенальти (чистый) и уже выиграли матч? То, что выиграли - ошибки Лещука и упорство Соболева. Да и весь Спартак не выключился до конца.
Какая статистика?) Ну и да, наиграло. Лещук ее отыграл)
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Ответ Поклонник Бышовца
Какая статистика?) Ну и да, наиграло. Лещук ее отыграл)
Удары, удары в створ, владение, xG. Мало?
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