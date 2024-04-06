«Наполи» интересуется Дзаньоло. Полузащитник хочет вернуться в Италию

«Наполи» может приобрести Николо Дзаньоло.

Сообщается, что полузащитником интересуется новый спортивный директор Джованни Манна, который должен заключить 5-летний контракт с клубом.

Планируется, что этим летом к клубу присоединятся новые сотрудники и футболисты. Одной из трансферных целей может стать . Бывший хавбек «Ромы» сейчас выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. Если клуб не выкупит его в конце сезона, ему предстоит вернуться в «Галатасарай».

Отмечается, что сам футболист хотел бы снова играть в Италии. 24-летний игрок находится в поле зрения Манны еще со времен его работы в «Ювентусе». Также попытки приобрести Дзаньоло в прошлом делала «Фиорентина».

В нынешнем сезоне итальянец сыграл 22 матча в АПЛ, отметившись 2 голами. Полная статистика футболиста доступна здесь.