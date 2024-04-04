Президент «Наполи» Де Лаурентис дал показания в суде по делу о фиктивном приросте капитала во время трансфера Осимхена из «Лилля» за 71 млн евро

Аурелио Де Лаурентис дал показания по делу о бухгалтерском мошенничестве.

По информации La Gazzetta dello Sport, президент «Наполи» дал показания по делу о возможном бухгалтерском мошенничестве, связанном с покупкой нападающего Виктора Осимхена из « » в 2020 году.

Речь идет о предполагаемой фиктивной прибыли в результате трансфера нигерийского нападающего, который перешел в неаполитанский клуб за 71 миллион евро, в то время как три игрока молодежного состава – Луиджи Лигуори, и Чиро Пальмиери – и третий вратарь основной команды отправились в «Лилль» более чем за 20 миллионов евро.

Ранее прокуратура Неаполя начала расследование и внесла Де Лаурентиса в список подозреваемых вместе с его женой, которая является вице-президентом клуба, двумя детьми и некоторыми членами совета директоров.

Обвинение предполагает, что «Наполи» завысил цену своих игроков. Их стоимость была оспорена сначала Итальянской федерацией футбола (FIGC), а затем прокуратурой Неаполя, которая в июне 2022 года передала дело в Рим, поскольку именно в столице был утвержден бухгалтерский баланс клуба. Утверждается, что ни один из трех игроков молодежного состава не отправился во Францию, они подписали контракты, а затем сразу же были переведены в аренду в команды Серии C и D.

«Эта ситуация портит мою карьеру, и это меня злит. Мы обнаружили, что это была операция не ради нашего будущего. Это было сделано для чего-то другого», – заявил Чиро Пальмиери.

Президент дал показания, обосновал сделку, оценку молодых игроков. Затем он подчеркнул, что переговоры носили чисто спортивный характер и поэтому практически полностью велись тогдашним генеральным директором , который не входит в число подследственных, поскольку не имел права подписи.

Де Лаурентис также подчеркнул, что «Наполи» – один из самых устойчивых клубов с точки зрения экономического положения и не был заинтересован в получении прибыли, ни с финансовой, ни со спортивной точки зрения.

«Все прошло хорошо. С точки зрения криминалистики здесь нет неопровержимых доказательств, но я полагаю, что прокуроры смогут пересмотреть обвинение.

Не будем забывать, что в данном случае необходимо доказать наличие злого умысла, но в ходе расследования ничего не выяснилось на этот счет», – сказал адвокат Де Лаурентиса Фабио Фулджери, сопровождавший президента в прокуратуре.

В ближайшие дни защита Де Лаурентиса подаст заявление, в котором приведет выдержки из постановления Федерального суда Неаполя, оправдавшего «Наполи» и его руководителей.

В апреле 2022 года трибунал FIGC не подверг « » спортивным санкциям, так как, в отличие от « », не было обнаружено никакой реальной системы, а лишь эпизодический характер такого рода операций. Ожидается, что к концу месяца будет принято окончательное решение по этому делу.