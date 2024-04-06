Геннадий Орлов: «Зениту» надо уже отпустить Вендела летом — зачем насильно держать? Он всем своим видом дает понять, что хочет уйти»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Вендел Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Зениту» стоит согласиться на продажу Вендела.

«Я считаю, что Вендела надо уже отпустить летом. Он всем своим видом дает понять, что хочет уйти. Как профессионал Вендел возвращается и играет, но насильно-то зачем его держать?

Раз хочет уйти, нужно продать его выгодно, пока цена есть. В конце концов футбол — это бизнес», — сказал комментатор.

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5 комментариев
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Ответ Дмитрий9779
Вышел Вендел со Спартаком и игра поменялась в пользу Зенита ...А ГС не рассматривает версию,что у него микроповреждение?С КС у всех матч плохой был за редким исключением.
Он рассматривает только свою таблетницу.
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Вышел Вендел со Спартаком и игра поменялась в пользу Зенита ...А ГС не рассматривает версию,что у него микроповреждение?С КС у всех матч плохой был за редким исключением.
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Пора уже отпустить ГСО.
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