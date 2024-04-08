Радимов о том, что Вендел не сыграет с «Краснодаром»: «Огромная потеря. Это мастер, таких игроков в РПЛ один-два»
Владислав Радимов назвал хавбека «Зенита» Вендела большим мастером.
Хавбек «Зенита» получил четвертое предупреждение в сезоне Мир РПЛ в матче с «Балтикой» (1:0) и пропустит игру с «Краснодаром».
«Вендел – это огромный плюс для команды, потому что это футболист, который умеет под давлением выводить матч. И не только за счет передач, но и за счет ведения. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два.
По картинке поле в Краснодаре лучше, чем в Петербурге. Матчи в Краснодаре «Зениту» всегда даются. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», – сказал бывший игрок «Зенита».
«Зенит» набрал 44 очка и идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине‑бело‑голубые в гостях сыграют с идущим вторым «Краснодаром» 13 апреля.
Когда есть настроение пахать и разрывать, тогда равных нет.