Радимов о том, что Вендел не сыграет с «Краснодаром»: «Огромная потеря. Это мастер, таких игроков в РПЛ один-два»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Вендел Футбол

Владислав Радимов назвал хавбека «Зенита» Вендела большим мастером.

Хавбек «Зенита» получил четвертое предупреждение в сезоне Мир РПЛ в матче с «Балтикой» (1:0) и пропустит игру с «Краснодаром».

«Вендел – это огромный плюс для команды, потому что это футболист, который умеет под давлением выводить матч. И не только за счет передач, но и за счет ведения. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два.

По картинке поле в Краснодаре лучше, чем в Петербурге. Матчи в Краснодаре «Зениту» всегда даются. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», – сказал бывший игрок «Зенита».

«Зенит» набрал 44 очка и идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине‑бело‑голубые в гостях сыграют с идущим вторым «Краснодаром» 13 апреля.

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1 комментарий
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Таких как Венделл в РПЛ больше вообще нет. Он прямиком с карнавалов может приезжать с пузом и особо не тренируясь делать разницу.
Когда есть настроение пахать и разрывать, тогда равных нет.
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