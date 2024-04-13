Сочи — Спартак: прогноз на матч 13.04.2024, Премьер-лига

По вывеске в 24 туре российской Премьер-лиги это далеко не самый главный матч, но по интриге он может дать фору половине из них. Причем обе команды стараются вовсю, чтобы на них обратили как можно больше внимания. Кому-то может нравиться, кому-то нет, но с переходом на осень-весну в чемпионате стали возникать чуть ли не четырехмесячные паузы между осенней и весенней частями. Даже между апертурой и клаусурой, где сражаются за титул в Латинской Америке, перерыв меньше, а тут будто два самостоятельных турнира. Пылила какая-нибудь их команд осенью, не хватала звезд с неба, шла на вылет в ФНЛ, но тут бац! И все изменилось. Речь об ФК «Сочи», конечно, который полностью провалил первую часть сезона, оказался главным аутсайдером и изменился кардинально. Тем интереснее стало наблюдать за выступлением команды. Делайте ставки на спасение от вылета.

Соперник южан «Спартак» сам по себе всегда генератор новостей, событий, интриг, слухов, расследований и всего прочего. С «красно-белыми» скучно не бывает никогда. Даже если у команды все будет хорошо, все равно найдется какая-то червоточина. Спокойные периоды в жизни клуба на протяжении двух десятков лет сменяются кризисными. Сейчас команда ближе ко второму. Амбиций у нее всегда хватает, да иначе и не может быть у столь титулованного клуба. Хорошо, удалось выиграть титул в 2017 году, а то еще один десяток лет и о победах в 1990-е стали бы рассказывать легенды, вспоминать, что была когда-то команда, которая становилась первой в чемпионате. В этом сезоне москвичам чемпионство не светит в очередной раз, но в тройку попасть вполне реально. Матч состоится на стадионе Фишт, начало в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф1 (0), ТБ 2,5

Сочи

Представляете, — «команда Бориса Ротенберга вылетела в ФНЛ». Звучит хуже, чем «команда Романа Ротенберга провалилась в плей-офф». Поэтому сейчас «свистать всех наверх». Вот только вопрос, не поздно ли спохватились? После ухода с поста главного тренера команды Владимира Федотова прошло полтора года. При нем «Сочи» занял самое высокое для себя второе место в чемпионате. Дальше ее подхватил Александр Точилин, но проработал всего около пяти месяцев и его сменил Курбан Бердыев. Мэтр отечественного футбола по сути провел в команде всю зимнюю паузу в прошлом сезоне, и внезапно случилась отставка.

Доигрывала сезон команда с Дмитрием Хохловым. С горем пополам от стыковых матчей спаслись, но десятое место после второго результат так себе. Начался сезон 2023-2024, и южане ушли в пике. В сентябре прошлого года Хохлова попросили, и его сменил Точилин. Что там люди говорят про два раза в одну реку? Наставник в третий раз возглавил сочинцев, но дотянул только до зимы. Цветочек аленький не выходил, «Сочи» по-прежнему замыкал турнирную таблицу. Теперь чуть ли не революция, команда полностью обновилась.

На пост главного тренера приглашен испанец Роберто Морено, который в этом качестве провел чуть более четырех десятков матчей с «Монако» и «Гранадой». Кардинально поменялся состав. Теперь нет тех, с кем клуб ассоциировался долгое время: Нобоа, Мелкадзе, Игнатьева, Джорджевича. Нужно привыкать к Яхье Аттийят-алле, Начо, Александару Юкичу, Серхио Кордове и Саулю Гуарирапе. Что мы видим? «Сочи» перестал проигрывать, и это большой плюс. Но и не выигрывает, что в сложившихся обстоятельствах, конечно, минус. Перед вами результаты пяти последних матчей южан.

Премьер-лига. 06.04.2024, «Ростов» — «Сочи» — 2 : 2

Премьер-лига. 30.03.2024, «Сочи» — ЦСКА — 2 : 2

Кубок России. 14.03.2024, «СКА-Хабаровск» — «Сочи» — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

— «Сочи» — 1 : 1 (пен. : 2) Премьер-лига. 10.03.2024, «Локомотив» — «Сочи» — 2 : 2

Премьер-лига. 03.03.2024, «Балтика» — «Сочи» — 0 : 0

Факты и цифры

«Сочи» в сезоне 2021-2022 стал вице-чемпионом страны, это высшее достижение команды за непродолжительную историю ее существования

В минувшем сезоне сочинцы набрали 38 очков и заняли 10 место, сейчас в их активе 15 очков и последнее место в турнирной таблице

Сербский полузащитник Мартин Крамарич является лучшим голеадором команды, на его счету 5 забитых мячей

Он же лидирует среди ассистентов, в 19 матчах он отдал партнерам по команде 4 результативные передачи

Спартак

Редко бывает так, что можно включать матчи какой-либо команды, и в них всегда будет что-то интересное. К таким относится московский «Спартак». Взять последние две игры. Встреча на Кубок с «Зенитом». В первом тайме если не превосходство над чемпионом, то, как минимум, игра на равных, пусть даже Сергей Семак выпустил резервистов и решил поэкспериментировать со схемой. Москвичи закономерно повели в счете, но после перерыва главный тренер гостей отменил эксперимент, сделал несколько замен, и от преимущества хозяев не осталось и следа. На поле была одна команда, которая раз за разом создавала угрозы сопернику.

Матч с «Динамо». Тут уже «бело-голубые» полностью владели преимуществом, повели в счете в самом дебюте. Угроз от «Спартака» не было совсем, пока Михаил Игнатов не решил проверить вратаря ударом из-за пределов штрафной. Обычно когда говорят про проверку вратаря, то имеют ввиду плотные сильные удары желательно в угол ворот. Тут не было вообще ничего, мяч покатился в голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Вратарь неуклюже отбил его прямо перед собой на набегающего Александра Соболева, и привет!

Ситуация повторилась как под копирку спустя 13 минут. На Лещука явно нашло какое-то затмение, вновь он подарил мяч Соболеву, и «Спартак» выиграл. Все это веселье происходит на фоне разговоров об отставке Гильермо Абаскаля. Но, вроде, увольнять победителя не комильфо. Да и в таблице всего три очка до того же «Динамо». В Кубке России впереди, скорее всего, «Путь регионов», но чем черт не шутит. Так что теперь смотрим игру в гостях против «Сочи», вдруг игра москвичей преобразится. Перед вами результаты пяти последних матчей «Спартака».

Прогноз на матч Манчестер Сити – Лутон

Премьер-лига. 07.04.2024, «Динамо» — «Спартак» — 1 : 2

Кубок России. 03.04.2024, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 2

Премьер-лига. 30.03.2024, «Спартак» — «Урал» — 0 : 0

Кубок России. 14.03.2024, «Спартак» — «Оренбург» — 3 : 1

Премьер-лига. 10.03.2024, «Спартак» — «Факел» — 0 : 2

Факты и цифры

«Спартаку» принадлежит рекорд по числу выигранных чемпионатов России — 10, в СССР команда выигрывала чемпионат 12 раз

Лучший бомбардир «Спартака» в текущем чемпионате Квинси Промес, на его счету 6 забитых мячей

Он же лидер среди ассистентов, Квинси 6 раз помогал партнерам по команде забивать голы результативными передачами

Самый недисциплинированный игрок красно-белых Даниил Хлусевич, на его счету 5 желтых карточек и 1 красная

История личных встреч Сочи и Спартака

ПФК «Сочи» был образован в 2018 году, а с 2019 года выступает в российской Премьер-лиге, поэтому богатой историей команда не обладает. Тем не менее против «Спартака» она провела 13 матчей. Преимущество в них у москвичей, но достигнуто оно по сути за счет товарищеских поединков. В Премьер-лиге у южан 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.

Победы «Сочи» — 4

Победы «Спартака» — 7

Ничьи — 2

Самая крупная победа «Сочи» — 3 : 0

Самая крупная победа «Спартака» — 7 : 1

Разгромный счет 7 : 1 тоже не должен пугать, поскольку был зафиксирован как раз в товарищеском матче на заре образования сочинской команды. В дальнейшем она не раз трепала нервы «красно-белым». С 2020 по 2021 год «Спартак» вообще не мог обыграть южан, но в последнее время тенденция изменилась, и теперь уже сочинцы не могут добыть три очка в матчах против «Спартака». Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Премьер-лига. 16.09.2023, «Спартак» — «Сочи» — 1 : 0

— «Сочи» — : 0 Зимний Кубок РПЛ. 10.02.2023, «Сочи» — «Спартак» — 0 : 2

— 0 : Премьер-лига. 05.11.2022, «Сочи» — «Спартак» — 1 : 1

Премьер-лига. 14.08.2022, «Спартак» — «Сочи» — 3 : 0

— «Сочи» — : 0 Премьер-лига. 13.12.2021, «Сочи» — «Спартак» — 3 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Сочи — Спартак

В матче первого круга спартаковцы владели большим преимуществом. В конце матча гости уже и не помышляли об атаке. В компенсированное время единственный мяч в ворота гостей забил сербский защитник Срджан Бабич. Но если «Спартак» остался все той же командой с его непредсказуемыми спадами и подъемами, то в отношении «Сочи» создается впечатление, что вот-вот их должно прорвать. Клуб пополнился яркими исполнителями, играет результативно. Появился даже любимый счет 2 : 2. Да и для более крутой интриги победа южан была бы на руку. Но вряд ли с этим согласятся спартаковцы. Букмекеры отдают им небольшое преимущество. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Сочи» — 2,71

Ничья — 3,82

Победа «Спартака» — 3,39

«Спартак» совершенно не убеждает. Победа им достанется только если в Сочи будет что-то сродни ошибкам соперника, которые случились в матче с «Динамо». Встреча получится результативной, и хозяева в ней не проиграют. Кстати коэффициент на 1Х тоже неплохой — 1,5.

Где смотреть матч Сочи – Спартак

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