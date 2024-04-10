Сочи – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 13 апреля

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Футбол

В субботу, 13 апреля, сыграют Сочи и Спартак в 24 туре РПЛ 2023/2024.

➡ Угадывайте результаты матчей 💰💰💰

  • Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сочи – Спартак

  • Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Сочи: все новости

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Прогноз на матч Сочи – Спартак

💰 Кто победит в матче? Угадывай результат! 🎁🎁🎁

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