Сочи – Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 13 апреля

В субботу, 13 апреля, сыграют Сочи и Спартак в 24 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Сочи».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сочи – Спартак

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Сочи – Спартак

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