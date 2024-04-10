Брентфорд — Шеффилд Юнайтед: прогноз на матч 13.04.2024, АПЛ

Болельщики ждут развязки чемпионата английской Премьер-лиги, сюжет которого в этом году закручен до предела. Трое лидеров сменяют друг друга, перед очередным туром все внимание их матчам. Но если опустить глаза ниже и посмотреть вниз турнирной таблицы, то тут события развиваются не менее интересно. Начиная с 14 тура на дне обосновался «Шеффилд Юнайтед». Команда, которая лишь в этом году вернулась в высший свет английского футбольного общества очень не хочет вновь оказаться в Чемпионшипе. Выиграть второй по силе турнир в Англии в чем-то даже сложнее чем Премьер-лигу. В 33 туре «клинки» поедут в Брентфорд, пригород Лондона. Хозяева начали чемпионат так, что дух захватывало. После стартовых двух туров «пчелы» оказались в зоне Лиги чемпионов, а до пятого тура не проигрывали вовсе.

Осень «Брентфорд» провел в середине турнирной таблицы, а затем начал постепенно скатываться вниз. Теперь дошло до того, что отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка. Хуже того, результаты команды в последнее время не то чтобы удручают, но не дают никакой надежды болельщикам. У «Брентфорда» и так с победами беда, их всего семь в 32 поединках, так последний раз команда выигрывала еще 10 февраля, ни одной победы в девяти матчах. Можно подумать, что команда копит силы на две предстоящие встречи, ведь после «Шеффилд Юнайтед» играть на выезде с «Лутоном», еще одной командой, которая находится в зоне вылета. История английской Премьер-лиги богата как на чудесные спасения, так и внезапные провалы в пропасть. Встреча будет очень важной для обеих команд. Матч состоится на стадионе Брентфорд Комьюнити, начало в 17:00 по московскому времени.

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Брентфорд

Вообще «Брентфорд» клуб с историей. Основан он был в 1889 году, но пути его проходили далеко от главных магистралей английского футбола. Команда играла в лиге Лондона, потом в Южной лиге, наконец, в 1920 году добралась до третьего дивизиона. Затем понадобилось 13 лет, чтобы добраться до второго дивизиона, аналог нынешнего Чемпионшипа, а в 1935 году историческая синусоида достигла высшей точки. Впервые в истории «Брентфорд» вышел в элиту английского футбола.

Целых 12 лет команда играла среди сильнейших, но сезон 1946-1947 годов получился провальным, «пчелы» сделали шаг назад и постепенно начали скатываться все ниже и ниже. Сезон 1962-1963 года «Брентфорд» начал в четвертом дивизионе. В дальнейшем понадобилось почти 60 лет, чтобы вернуться уже в Премьер-лигу. Залогом успеха стала хорошая работа руководства и тренера, датского специалиста Франка Томаса. До работы в Англии его имя было знакомо только узкому кругу специалистов. Долгое время он тренировал детские команды, потом юношеские и молодежную сборную Дании U19. Несколько сезонов провел в «Брондбю», выводил клуб в еврокубки, но не более.

В 2016 году он оказался ассистентом в «Брентфорде», а спустя два года главным тренером. Уже в сезоне 2019-2020 года команда могла войти в Премьер-лигу, но уступила в плей-офф «Фулхэму». На следующий сезон со второй попытки все удалось. В АПЛ «пчелы» застолбили за собой место твердого середняка и прослыли довольно кусачей командой. Но сейчас у нее не самый лучший период. Хорошо уже, что серия поражений сменилась на ничейную, что дает болельщикам надежды. Перед вами результаты пяти последних матчей «Брентфорда».

АПЛ. 06.04.2024, «Астон Вилла» — «Брентфорд» — 3 : 3

АПЛ. 03.04.2024, «Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0 : 0

АПЛ. 30.03.2024, «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 3

АПЛ. 16.03.2024, «Бернли» — «Брентфорд» — 2 : 1

— «Брентфорд» — : 1 АПЛ. 09.03.2024, «Арсенал» — «Брентфорд» — 2 : 1

Факты и цифры

«Брентфорд» побеждал во втором, третьем и трижды в четвертом английских дивизионах, а вот в первом выше 9 места команда не поднималась

Ее тренер Франк Томас стал вторым наставником после Гарри Кертиса, который смог вывести «Брентфорд» в первый английский дивизион

Лучшими бомбардирами команды в чемпионате АПЛ являются полузащитники Бриан Мбемо из Камеруна и Йоан Висса из ДР Конго, на счету обоих по 8 забитых мячей

Сразу 4 игрока команды отметились 3 результативными передачами

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» был основан в том же 1889 году, что и «Брентфорд», но достижений у команды больше. Во-первых, она становилась чемпионом Англии, пусть было это аж в 1898 году, во-вторых, четырежды выигрывала Кубок страны, правда, все победы тоже относятся к столетней давности и больше. На протяжении всей своей истории «клинки» переживали взлеты и падения. Поэтому нынешний период можно называть взлетом, все-таки команда вновь выступает в Премьер-лиге, но уж слишком неудачно для нее складывается нынешний сезон.

Последние лет 15 практически каждая футбольная команда мечтает о своем шейхе, принце, султане и прочих Садах Семирамиды. «Шеффилд Юнайтед» не исключение. В 2013 году совладельцем 50 процентов акций клуба стал саудовский принц Абдалла ибн Мусаид Аль Сауд. Другой половиной продолжал владеть давний акционер команды Кевин Маккейб. Но восточной сказки подобной взлету «Манчестер Сити» не получилось. Да и денег у принца было то ли не так много, то ли он не очень хотел их вкладывать. На какое-то время между двумя сторонами пробежала кошка, но на игре команде это не сказывалось. Просто пришлось поумерить амбиции.

Команда не так безнадежна, как может показаться на первый взгляд и, главное, обладает характером. Хотя его вспышки случаются нечасто. Примером в этом плане служит последний на сегодняшний день поединок против «Челси». «Клинки» смогли спастись на третьей добавленной к основному времени матча минуте. Можно считать, что это стало компенсацией за упущенные ранее победы в матчах с «Борнмутом» и «Фулхэмом». Перед вами результаты пяти последних поединков «Шеффилд Юнайтед».

АПЛ. 07.04.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» — 2 : 2

АПЛ. 04.04.2024, « Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» — 3 : 1

— «Шеффилд Юнайтед» — : 1 АПЛ. 30.03.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» — 3 : 3

АПЛ. 09.03.2024, «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 2 : 2

АПЛ. 04.03.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» — 0 : 6

Факты и цифры

«Шеффилд Юнайтед» в сезоне 1897-1898 года в первый и единственный раз в истории завоевал титул чемпионов Англии

В прошлом сезоне «клинки» заняли второе место в Чемпионшипе и вновь поднялись в Премьер-лигу спустя два года

Команда забила в чемпионате 30 голов, меньше всех, из них 6 на счету шотландского нападающего Оливера Макберни

Полузащитник из Нидерландов Густаво Хамер лучший ассистент, на его счету 5 результативных передач

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История личных встреч Брентфорда и Шеффилд Юнайтед

Поскольку на протяжении всей своей истории команды успели поиграть в разных английских дивизионах, то периодически они пересекались. Первая встреча состоялась в 1924 году в рамках второго дивизиона. «Шеффилд Юнайтед» играл на своем поле и уступил со счетом 1 : 2. Большинство поединков сыграно во втором дивизионе, в рамках Премьер-лиги команды играли всего трижды. Предстоящия матч будет 25 по счету.

Победы «Брентфорда» — 9

Победы «Шеффилд Юнайтед» — 10

Ничьи — 6

Самая крупная победа «Брентфорда» — 4 : 1

Самая крупная победа «Шеффилд Юнайтед» — 6 : 1

Еще несколько лет назад у «Брентфорда» было значительное преимущество по победам над своим соперником, но потом будто отрезало. Последний раз «пчелы» обыгрывали своих оппонентов более десяти лет назад, тогда и составы команды были другими. С тех пор сыграно шесть матчей, у «Шеффилд Юнайтед» 4 победы и дважды команды сыграли вничью. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

АПЛ. 09.12.2023, «Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд» — 1 : 0

— «Брентфорд» — : 0 Чемпионшип. 12.03.2019, «Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд» — 2 : 0

— «Брентфорд» — : 0 Чемпионшип. 27.11.2018, «Брентфорд» — «Шеффилд Юнайтед» — 2 : 3

— 2 : Чемпионшип. 30.03.2018, «Брентфорд» — «Шеффилд Юнайтед» — 1 : 1

Чемпионшип. 05.08.2017, «Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Брентфорд — Шеффилд Юнайтед

Встречу первого круга между этими командами можно было назвать исторической. Ведь они встречались в рамках высшего английского дивизиона спустя почти восемьдесят лет. На счету «Шеффилд Юнайтед» лишь три победы в чемпионате, и одна из них как раз была одержана в том матче. Надо сказать, что игра не изобиловала опасными моментами и была равной, компенсированной минуте к первому тайму но удача улыбнулась полузащитнику Джеймсу Макати. Впереди у «клинков» среди соперников будут «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Очки надо брать сейчас. Букмекеры отдают большое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Брентфорда» — 1,46

Ничья — 5,15

Победа «Шеффилд Юнайтед» — 6,35

Последние результаты команд говорят о том, что матч может закончится ничьей. Но такой исход не устроит ни одну из них. Игра «Брентфорда» представляется более цельной и осмысленной, к тому же они играют на своем поле и захотят взять реванш за поражение в первом круге. Увы, «Шеффилд Юнайтед» еще больше приблизятся к Чемпионшипу.

Где смотреть матч Брентфорд — Шеффилд Юнайтед

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