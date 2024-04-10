Дайер считает, что должен играть в сборной Англии: «Люди думают, что мне 37 лет или около того, но мне 30 и я показываю лучшую игру в своей карьере»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Антонио Конте чемпионат мира ЧМ-2022 Эрик Дайер Футбол

Эрик Дайер считает, что он должен быть в составе сборной Англии.

Защитник провел 49 матчей за сборную во всех турнирах и забил 3 мяча. При этом Дайер не играет за сборную с 4 декабря 2022 года, когда Англия победила сборную Сенегала (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Я бы не сказал, что после чемпионата мира у меня был какой-то спад в форме. Я показываю лучшую игру в своей карьере с тех пор, как Конте пришел [на пост главного тренера «Тоттенхэма» в 2021 году], и с тех пор я продолжаю в том же духе.

Люди думают, что мне 37 или около того, но мне 30 лет и я еще не достиг конца своего пика, надеюсь, что еще буду в лучшей форме. Я хочу быть частью сборной Англии и считаю, что должен быть в ней, потому что мой уровень соответствует этому», – сказал защитник «Баварии».

Защитник перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» на правах аренды за 4 миллиона евро в январе этого года. Недавно «Бавария» продлила контракт с Эриком Дайером до 2025 года.

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5 комментариев
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Я уж по заголовку подумал было, что Киерон Дайер ожил
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Капец, а я ведь реально думал что ему уже 35 где-то. Уже сколько лет играет будто вечность
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Ответ rude.
Он что угарает?) Если да, то это топ троллинг, снимаю шляпу.
Вообще, он весь март отыграл вместо Упамекано и Кима, причём неплохо отыграл. Брали как затычку, в итоге завоевал место в основе.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Вообще, он весь март отыграл вместо Упамекано и Кима, причём неплохо отыграл. Брали как затычку, в итоге завоевал место в основе.
Да, по результатам видно что норм отыграл
Да и вчера был традиционно плох
Ок, допустим слегка перезапустил карьеру. Но кого он лучше в сб. Англии на своей позиции? Ну ок, для лавки пойдет, все равно он там в Мюнхене, подскочит на электричке в располагу, так и быть.
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