Дайер считает, что должен играть в сборной Англии: «Люди думают, что мне 37 лет или около того, но мне 30 и я показываю лучшую игру в своей карьере»

Эрик Дайер считает, что он должен быть в составе сборной Англии.

Защитник провел 49 матчей за сборную во всех турнирах и забил 3 мяча. При этом Дайер не играет за сборную с 4 декабря 2022 года, когда Англия победила сборную Сенегала (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Я бы не сказал, что после чемпионата мира у меня был какой-то спад в форме. Я показываю лучшую игру в своей карьере с тех пор, как пришел [на пост главного тренера « » в 2021 году], и с тех пор я продолжаю в том же духе.

Люди думают, что мне 37 или около того, но мне 30 лет и я еще не достиг конца своего пика, надеюсь, что еще буду в лучшей форме. Я хочу быть частью сборной Англии и считаю, что должен быть в ней, потому что мой уровень соответствует этому», – сказал защитник «Баварии».

Защитник перешел в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» на правах аренды за 4 миллиона евро в январе этого года. Недавно « » продлила контракт с до 2025 года.