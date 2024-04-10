Сане о 2:2 с «Арсеналом»: «Бавария» довольна игрой, но еще ничего не решено» 

Теги Бавария Лига чемпионов УЕФА Арсенал Лерой Сане Футбол

Лерой Сане оценил гостевую ничью с «Арсеналом» (2:2).

Вингер «Баварии» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Было однозначно тяжело, и мы этого ожидали. Хорошо, что мы отыгрались и повели 2:1. Нам это сильно помогло, но мы знали, что в концовке они будут наседать, тем более на своем поле, но в целом мы довольны игрой.

Конечно, [в ответном матче] будет тяжело, но еще ничего не решено. Начнем с чистого листа, словно счет 0:0, так что посмотрим», – сказал Сане.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ожидаемо, класс игроков Баварии оказался выше. Даже в эпизоде на 95 минуте, 9 из 10 вратарей подняли бы ногу, или сдвинули корпус, и был бы пенальти. Но Нойер чертовски умен. И таких моментов было много
+2
0
+2
Сане конечно электричка, насквозь пол поля полетел.)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий