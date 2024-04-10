Сане о 2:2 с «Арсеналом»: «Бавария» довольна игрой, но еще ничего не решено» 

Лерой Сане оценил гостевую ничью с «Арсеналом» (2:2).

Вингер «Баварии» высказался после первого матча 1/4 финала чемпионов.

«Было однозначно тяжело, и мы этого ожидали. Хорошо, что мы отыгрались и повели 2:1. Нам это сильно помогло, но мы знали, что в концовке они будут наседать, тем более на своем поле, но в целом мы довольны игрой.

Конечно, [в ответном матче] будет тяжело, но еще ничего не решено. Начнем с чистого листа, словно счет 0:0, так что посмотрим», – сказал .