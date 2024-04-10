Эдегор о 2:2 с «Баварией»: «Арсенал» играл лучше, но подарил им два легких гола, и это немного раздражает» 

Теги Бавария Лига чемпионов УЕФА Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Мартин Эдегор оценил ничью с «Баварией» (2:2).

Хавбек «Арсенала» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков. 

Была сильная заруба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – сказал Эдегор.

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5 комментариев
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Ну,играли дома.
Поэтому и играли с преимуществом.
Ну незнаю,шансы конечно есть,но я бы губу не раскатывал...
Трясёт конечно парней,моё почтение 😏
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+3
Дэвис и Гнабри - это серьёзные потери на ответку. Ещё бы придумать как Сане и Мусиалу закрыть - очень уж индивидуально хороши, просто космический уровень. И это Сане ещё после травмы. А так - играть можно. Шансы по-прежнему 50/50. В эпоху выездных голов, конечно, у немцев бы настроение поприятнее было, а так - всё с нуля будет.
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+1
Ответ faaakkkeee
Дэвис и Гнабри - это серьёзные потери на ответку. Ещё бы придумать как Сане и Мусиалу закрыть - очень уж индивидуально хороши, просто космический уровень. И это Сане ещё после травмы. А так - играть можно. Шансы по-прежнему 50/50. В эпоху выездных голов, конечно, у немцев бы настроение поприятнее было, а так - всё с нуля будет.
Согласен, если у мюнхенцев все играли ровно, а у Арсенала фланга Мартинелли и Кивиора полностью провалили игру. В ответной встрече должен брать на себя игру Сака из за отсутствия Дэвиса (кто вместо него будет играть? просто я обычно не смотрю Бундеслигу).
Надеюсь на Аляньц Арене у атакующих игроков Арсенала будет много пространств...
+1
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+1
Ответ bat90
Согласен, если у мюнхенцев все играли ровно, а у Арсенала фланга Мартинелли и Кивиора полностью провалили игру. В ответной встрече должен брать на себя игру Сака из за отсутствия Дэвиса (кто вместо него будет играть? просто я обычно не смотрю Бундеслигу). Надеюсь на Аляньц Арене у атакующих игроков Арсенала будет много пространств...
Единственный, кто может попробовать адекватно поиграть против Сане - Томиясу. Но нет понимания, в какой он форме сейчас. Зинченко и Кивиор против такого топа на фланге - это слабость. Мартинелли после травмы сам не свой, но и Трос максимально хорош, когда выходит на замену, а в старте частенько теряется. Хаверца тоже рассекретили и закрыли, в ответном должен дефолтный Жезус на ЦФ выйти. Парти завязал уже, походу, с игрой на топ-уровне, дальше лига верблюдов. Есть над чем подумать. Главное, чтобы голова перед Виллой не была занята сплошь ответкой с немцами после такого эмоционального матча.
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