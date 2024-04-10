Эдегор о 2:2 с «Баварией»: «Арсенал» играл лучше, но подарил им два легких гола, и это немного раздражает» 

Мартин Эдегор оценил ничью с «Баварией» (2:2).

Хавбек « » высказался после первого матча 1/4 финала чемпионов.

«Тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.

Была сильная заруба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – сказал .