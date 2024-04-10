Эдегор о 2:2 с «Баварией»: «Арсенал» играл лучше, но подарил им два легких гола, и это немного раздражает»
Мартин Эдегор оценил ничью с «Баварией» (2:2).
Хавбек «Арсенала» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Тяжелый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.
Была сильная заруба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – сказал Эдегор.
Поэтому и играли с преимуществом.
Ну незнаю,шансы конечно есть,но я бы губу не раскатывал...
Трясёт конечно парней,моё почтение 😏
Надеюсь на Аляньц Арене у атакующих игроков Арсенала будет много пространств...