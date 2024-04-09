Кейн забил 7-й гол в этой ЛЧ и вышел на 1-е место. У Мбаппе, Гризманна, Холанда по 6 мячей

Теги Бавария ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал Антуан Гризманн Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Харри Кейн вышел на первое место в списке бомбардиров текущей Лиге чемпионов.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов форвард «Баварии» реализовал пенальти в ворота «Арсенала» и забил свой 7-й гол в текущем розыгрыше турнира.

Второе место в списке лучших бомбардиров делят Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Эрлинг Холанд («Ман Сити»), на счету которых по 6 голов.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария» (1:2, перерыв).

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9 комментариев
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Вот что значит выгнали Кейна из академии Арсенала в свое время
Забил уже 15 мячей канонирам
+15
-2
+13
Игрок одной лиги чемпионов 🤨
+3
-1
+2
ЗМ этому гению!
+4
-3
+1
А Холанд? Где Сити?))
+1
0
+1
Ответ SergioRamos92
Вот что значит выгнали Кейна из академии Арсенала в свое время Забил уже 15 мячей канонирам
Также и Гнабри,он сегодня опять забил бывшей команде:)
+2
-1
+1
Опять на старые грабли наступает Арсенал
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Ну холланда считай скинул, для того Копенгагены закончились
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