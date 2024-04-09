Кейн забил 7-й гол в этой ЛЧ и вышел на 1-е место. У Мбаппе, Гризманна, Холанда по 6 мячей

Харри Кейн вышел на первое место в списке бомбардиров текущей Лиге чемпионов.

В матче 1/4 финала форвард «Баварии» реализовал пенальти в ворота « » и забил свой 7-й гол в текущем розыгрыше турнира.

Второе место в списке лучших бомбардиров делят («ПСЖ»), («Атлетико») и («Ман Сити»), на счету которых по 6 голов.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария» (1:2, перерыв).