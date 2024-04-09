Кучаев не исключил переход в «Спартак»: «До этого очень далеко, все может быть, но 100% буду учитывать, что это приниципиальнейший соперник ЦСКА»
Константин Кучаев не исключил переход в «Спартак» или «Зенит».
– Ты сказал: «Хочу доказать, что я не списанный товар»?
– Да! Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум я могу с ними бороться за это место. Я считал, что не получал шансов, когда должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось.
Все это копилось. И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, много делаю, чтобы улучшать свои кондиции. И я ушел с целью доказать себе в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее.
Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить.
– А если позовет «Зенит» или «Спартак»?
– До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.
– Слова «нет» ты не сказал.
– Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть.
Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого. Я понимаю, что «Спартак» – принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.
– Если выстроится очередь, «Спартак» будет последним?
– Ну, конечно! – сказал полузащитник «Пари НН».
тебе 26 лет уже, а ты все до сих пор в "подающих надежды" ходишь, и до сих пор помнят только тот гол МЮ в Лиге Чемпионов Де Хеа между ног.
жалуешься, что "я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА", но не смог вытеснить из состава, мягко говоря, не блистающих Мендеса со Зделаром в центре поля, когда давали шансы на позиции инсайда - там тоже пустота. сейчас перешел в Нижний, давай, показывай, раз ты "не слабее игроков старта ЦСКА". удачи.
Недавно так же говорил Помазун, который в аренде в Урале.
И оба футболиста - про Спартак.
Нет чтобы доказать что они именно НУЖНЫ в ЦСКА и в стартовом составе.
Понять бы что реально происходит внутри ЦСКА.
Только после Чалова, Кучаева из академии игроки невзрачные выходят.