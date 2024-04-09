Кучаев не исключил переход в «Спартак»: «До этого очень далеко, все может быть, но 100% буду учитывать, что это приниципиальнейший соперник ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев не исключил переход в «Спартак» или «Зенит».

– Ты сказал: «Хочу доказать, что я не списанный товар»?

– Да! Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. Как минимум я могу с ними бороться за это место. Я считал, что не получал шансов, когда должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось.

Все это копилось. И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, много делаю, чтобы улучшать свои кондиции. И я ушел с целью доказать себе в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее.

Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить.

– А если позовет «Зенит» или «Спартак»?

– До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.

– Слова «нет» ты не сказал.

– Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть.

Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого. Я понимаю, что «Спартак» – принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.

– Если выстроится очередь, «Спартак» будет последним?

– Ну, конечно! – сказал полузащитник «Пари НН».

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17 комментариев
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Костя, меньше слов, больше дела.

тебе 26 лет уже, а ты все до сих пор в "подающих надежды" ходишь, и до сих пор помнят только тот гол МЮ в Лиге Чемпионов Де Хеа между ног.

жалуешься, что "я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА", но не смог вытеснить из состава, мягко говоря, не блистающих Мендеса со Зделаром в центре поля, когда давали шансы на позиции инсайда - там тоже пустота. сейчас перешел в Нижний, давай, показывай, раз ты "не слабее игроков старта ЦСКА". удачи.
+23
0
+23
С такой игрой еще у Спартака надо спросить, нужен ли он там?)
+8
-1
+7
Предлагаю Спартаку и Цска провести обмен по системе Эскобара, - Умярова на Кучаева, это бессмысленно, но хоть поржать можно будет.
+9
-2
+7
Ответ Кирилл Голивец
всегда казался мягкотелым каким-то что ли. в нашем футболе это можно компенсировать, если есть качественно лучший на фоне других паспортистов уровень видения поля (пример Миранчука Алексея). А так есть риск остаться одним из...
все так и есть, мямля он. и Чал этим страдает, иначе был бы форвардом другого уровня уже давно, при таких то мозгах и данных.
+2
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+2
Что то у состава ЦСКА, пусть и в аренде, совсем упаднические настроения.
Недавно так же говорил Помазун, который в аренде в Урале.
И оба футболиста - про Спартак.
Нет чтобы доказать что они именно НУЖНЫ в ЦСКА и в стартовом составе.
Понять бы что реально происходит внутри ЦСКА.
+1
0
+1
Как женился, так и сдулся. Насчет шансов - Давила и Мусаев своей игрой показывают, что нужно упорно работать для попадания в основу. А такие обиженки как Медина, Карраскаль и Кучаев сразу в сторону конкурентов смотрят, кто же их подберет.
+1
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+1
Ответ Egor Aleksandrovich
Костя, меньше слов, больше дела. тебе 26 лет уже, а ты все до сих пор в "подающих надежды" ходишь, и до сих пор помнят только тот гол МЮ в Лиге Чемпионов Де Хеа между ног. жалуешься, что "я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА", но не смог вытеснить из состава, мягко говоря, не блистающих Мендеса со Зделаром в центре поля, когда давали шансы на позиции инсайда - там тоже пустота. сейчас перешел в Нижний, давай, показывай, раз ты "не слабее игроков старта ЦСКА". удачи.
всегда казался мягкотелым каким-то что ли. в нашем футболе это можно компенсировать, если есть качественно лучший на фоне других паспортистов уровень видения поля (пример Миранчука Алексея). А так есть риск остаться одним из...
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Ответ Глебов Илья
принципов ноль как у Вовы Быстрова
А ты очень активен стал!
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Оставайся в Нижнем! Потом ФНЛ...
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Что сказать -- современненько.
Только после Чалова, Кучаева из академии игроки невзрачные выходят.
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За деньги, да!
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Костя, Костя... все видели насколько ты деградировал, как футболист. Абсолютно бесполезен был на поле. Так что, обижаться, кроме как на себя не на кого.
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Ответ luu
Предлагаю Спартаку и Цска провести обмен по системе Эскобара, - Умярова на Кучаева, это бессмысленно, но хоть поржать можно будет.
Нееее , себе оставьте!
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Ответ Карпов Стас
Нееее , себе оставьте!
Кого именно из них?)
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