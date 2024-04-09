Кучаев не исключил переход в «Спартак»: «До этого очень далеко, все может быть, но 100% буду учитывать, что это приниципиальнейший соперник ЦСКА»

Константин Кучаев не исключил переход в «Спартак» или «Зенит».

– Ты сказал: «Хочу доказать, что я не списанный товар»?

– Да! Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе . Как минимум я могу с ними бороться за это место. Я считал, что не получал шансов, когда должен был их получать. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Немного было разное доверие, как мне казалось.

Все это копилось. И когда я уходил, я понимал, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, много делаю, чтобы улучшать свои кондиции. И я ушел с целью доказать себе в первую очередь, что я хорошего уровня игрок, способен на большее.

Бывали и провальные игры. Я их анализирую, пытаюсь поменять что‑то, исправить.

– А если позовет « » или « »?

– До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность.

– Слова «нет» ты не сказал.

– Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть.

Можно представить, что мне предлагает контракт один «Спартак», а других команд вообще нет. Я же не закончу с футболом из‑за этого. Я понимаю, что «Спартак» – принципиальнейший соперник ЦСКА, это я буду учитывать, 100%.

– Если выстроится очередь, «Спартак» будет последним?

– Ну, конечно! – сказал полузащитник « ».