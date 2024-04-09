Кучаев о здоровье: «Как у Холанда, у меня есть очки, гасящие синий цвет – я их использую каждый вечер часа за три до сна. От Роналду ничего не взял, он вообще другой уровень»
Константин Кучаев рассказал, чему научился у Эрлинга Холанда.
– Сейчас я супермного внимания уделяю всему: от витаминов до зала. Наверное, любой спортсмен без багажа травм может сказать, что я больной на голову.
В соответствии с системой Холанда, у меня есть очки, которые гасят синий цвет. Я их использую каждый вечер часа за три до сна и играю в них на компьютере, например. У меня все расписано по дням, по витаминам. Контроль веса, сна, процедур…
– А от Роналду что-то взял?
– Нет, потому что он вообще другой уровень. Даже автографа нет.
Но он суперпрофи. Надо жизнь положить на это. Но это недорогое удовольствие. Дешевле, чем в ресторан ходить каждый вечер.
Я на базе питаюсь. Меньше соблазнов, больше полезного, – сказал полузащитник «Пари НН».
Холанд носит очки, фильтрующие синий свет, и отключает Wi-Fi на ночь: «Хороший сон – самое главное в жизни для меня»
всегда улыбали эти ребята в офисе))
– Наверное, я больной на голову, у меня есть очки. Я их использую каждый вечер. У меня все расписано по витаминам. Я на базе питаюсь.