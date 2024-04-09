Кучаев о здоровье: «Как у Холанда, у меня есть очки, гасящие синий цвет – я их использую каждый вечер часа за три до сна. От Роналду ничего не взял, он вообще другой уровень»

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Константин Кучаев рассказал, чему научился у Эрлинга Холанда.

– Сейчас я супермного внимания уделяю всему: от витаминов до зала. Наверное, любой спортсмен без багажа травм может сказать, что я больной на голову.

В соответствии с системой Холанда, у меня есть очки, которые гасят синий цвет. Я их использую каждый вечер часа за три до сна и играю в них на компьютере, например. У меня все расписано по дням, по витаминам. Контроль веса, сна, процедур…

– А от Роналду что-то взял?

– Нет, потому что он вообще другой уровень. Даже автографа нет.

Но он суперпрофи. Надо жизнь положить на это. Но это недорогое удовольствие. Дешевле, чем в ресторан ходить каждый вечер.

Я на базе питаюсь. Меньше соблазнов, больше полезного, – сказал полузащитник «Пари НН».

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9 комментариев
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А Холланд типа тот же?)
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Тренироваться по много, следить за здоровым питанием как Криш всю свою жизнь - не. Купить очки и не париться - да.
+2
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кто-нибудь расскажите ему что в смартфонах и мониторах синий цвет можно убавить и без очков.

всегда улыбали эти ребята в офисе))
+1
-1
0
Константин Кучаев рассказал, чему научился у Эрлинга Холанда.

– Наверное, я больной на голову, у меня есть очки. Я их использую каждый вечер. У меня все расписано по витаминам. Я на базе питаюсь.
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Ответ Поцелуй Оздоева
А Холланд типа тот же?)
Он в шутку это сказал
0
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Ответ Sergei Polyakov
Кто-нибудь понял смысл этого интервью?
какой то сон наркомана
+3
-3
0
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