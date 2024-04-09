«В раздевалке де Брюйне стало рвать. Он сказал: «Я не готов». Пеп о Кевине вне старта на матч с «Реалом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Здоровье Футбол

Кевин де Брюйне почувствовал себя плохо перед матчем с «Реалом».

Полузащитник «Манчестер Сити» начал матч 1/4 финала Лиги чемпионов на скамейке запасных.

«Он неважно себя чувствует. Мы провели встречу, он был готов.

Но когда мы приехали, в раздевалке его начало рвать, и он сказал: «Я не готов», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм)

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14 комментариев
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Заблевал всю раздевалку, Пеп мог и промолчать
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Съел испанской шаурмы
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Пилюли Месси?😏
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Встретился с новичком
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Куртуа убил двух зайцев
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еще и днище прорвало. нервы
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Перец уже ничего не чурается
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Куртуа знает как отомстить недругу, бгг😁
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похмеляться нужно после клуба
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Весь топ под завязку на препаратах. Минус врачам Сити, перемудрили.
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шпингалеты лопнули
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Ответ Константин Эсперов
Съел испанской шаурмы
На автобусе укачало
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