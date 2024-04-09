«В раздевалке де Брюйне стало рвать. Он сказал: «Я не готов». Пеп о Кевине вне старта на матч с «Реалом»
Кевин де Брюйне почувствовал себя плохо перед матчем с «Реалом».
Полузащитник «Манчестер Сити» начал матч 1/4 финала Лиги чемпионов на скамейке запасных.
«Он неважно себя чувствует. Мы провели встречу, он был готов.
Но когда мы приехали, в раздевалке его начало рвать, и он сказал: «Я не готов», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм)