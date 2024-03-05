Галлас о Мудрике: «Если «Арсенал» предложит крупную сумму, «Челси» придется его продать из-за финансовых проблем. Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации»

Вильям Галлас допускает, что Михаил Мудрик может сменить клуб.

«Если « » все еще хочет и предложит крупную сумму, у « » не будет выбора – придется продавать игрока из-за финансовых проблем.

Непонятно, как «Челси» оказался в такой ситуации. Клубу нужно серьезно подумать, как решить проблемы, иначе фанатов ждут новые разочарования», – сказал бывший защитник «синих» и «канониров» в интервью Lord Ping.