Галлас о Мудрике: «Если «Арсенал» предложит крупную сумму, «Челси» придется его продать из-за финансовых проблем. Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации»
Вильям Галлас допускает, что Михаил Мудрик может сменить клуб.
«Если «Арсенал» все еще хочет Мудрика и предложит крупную сумму, у «Челси» не будет выбора – придется продавать игрока из-за финансовых проблем.
Непонятно, как «Челси» оказался в такой ситуации. Клубу нужно серьезно подумать, как решить проблемы, иначе фанатов ждут новые разочарования», – сказал бывший защитник «синих» и «канониров» в интервью Lord Ping.
Тут не хватает фразы Людвига Аристарховича Боэли "А кто это сдеееелал, непоняааатно")
Была статья как Юве и Челси даже при минусовых сделках обходят ффп
Отправляйте обратно в Шахтер,в качестве взаимопощи ВСУ
При продаже фиксация разницы между остаточной стоимостью актива и ценой продажи.
Всё очень даже понятно.