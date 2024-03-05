Галлас о Мудрике: «Если «Арсенал» предложит крупную сумму, «Челси» придется его продать из-за финансовых проблем. Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации»

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик Футбол

Вильям Галлас допускает, что Михаил Мудрик может сменить клуб.

«Если «Арсенал» все еще хочет Мудрика и предложит крупную сумму, у «Челси» не будет выбора – придется продавать игрока из-за финансовых проблем.

Непонятно, как «Челси» оказался в такой ситуации. Клубу нужно серьезно подумать, как решить проблемы, иначе фанатов ждут новые разочарования», – сказал бывший защитник «синих» и «канониров» в интервью Lord Ping.

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63 комментария
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Непонятно в какой ситуации должен оказаться Арсенал чтобы купить Мудрика теперь
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+115
Ответ Ssss Ssss
Комментарий скрыт
Уже и Поч физрук, оказывается, а мыкола хороший)))
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Поздно, Арсенал внимательно рассмотрел Мудрика.
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) спасибо, но нет.
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"Непонятно, как клуб оказался в такой ситуации". 🤣
Тут не хватает фразы Людвига Аристарховича Боэли "А кто это сдеееелал, непоняааатно")
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Ответ encaro_one
Даже продав за 40-50 млн. при подобной сделке придётся всю разницу между остаточной стоимостью трансфера и ценой продажи списать в убыток и сейчас, не будет Челси продавать.
Нет, не так. Амортизация прописана в бухгалтерии как сумма трансфера размазанная на 7 лет, а сумму продажи впишут сразу плюсом полностью в отчет в год продажи. Условно если брали за 100 на 7 лет, 100/7=14.2 в год. Если Мудрика продают за 50, то 50-14.2=35.8 млн прибыли отразятся плюсом в годовой отчетности за 24год.

Была статья как Юве и Челси даже при минусовых сделках обходят ффп
+16
-2
+14
Ответ Ssss Ssss
Комментарий скрыт
И Поч физрук и Поттер физрук, а мудряшка у нас суперталант и бомбардир
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+11
Мудрик хотел в Арсенал, но зачем сейчас Арсеналу Мудрик?
+9
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+9
У Челси финансовые проблемы?
+8
0
+8
Арсеналу он не нужен!
+8
-1
+7
Ответ Mixos Demid
У Челси финансовые проблемы?
Имеет ввиду ФФП
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+7
Ответ Ssss Ssss
Комментарий скрыт
Поч отличный тренер, но его не понимает физкультурник Мыкола
+9
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+6
Конечно крупную, 20 хватит?)
+4
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Уже не знают куда его пристроить
+4
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Ответ encaro_one
Даже продав за 40-50 млн. при подобной сделке придётся всю разницу между остаточной стоимостью трансфера и ценой продажи списать в убыток и сейчас, не будет Челси продавать.
покупали за 70 млн евро + 30 бонусами, которых, понятно не было за что платить. так что пока он стоил 70. Контракт 7 лет, амортизация по 10млн в год. на лето балансовая стоимость будет 55млн.евро. так что продай за 50млн фунтов и никакого бугхалтерского убытка у пенсов не будет. Если его Артета все еще его хочет, сделка возможна.
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Просто клуб скупал всякий шлак в два-три-десять дорого
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Ответ KMR
Это не Кузя и Захарян.
Мы уже 2 года наблюдаем воочию бездарность мыколы, Кузя (даже из Универа)) и Захарян ничем не хуже
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+3
Ответ rwpanda
Мудрик хотел в Арсенал, но зачем сейчас Арсеналу Мудрик?
Да еще и с припиской «если Арсенал предложит крупную сумму». За провалившегося в Челси Салаха Рома заплатила лондонцам 15 млн евро. С чего бы за Мудрика им платить больше. Челси сможет продать его за крупную сумму, только если отдаст в аренду и Мудрик там зажжет. Ну типа в ПСЖ какой-нибудь)
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Ответ Proper Chels
Зачем Мудрику идти на понижение в этот бестрофейник?
Ты еще не понял, что без Абрамовича Челси опустится туда же, где и был до него?) Wake up
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А зачем он теперь Арсеналу?
Отправляйте обратно в Шахтер,в качестве взаимопощи ВСУ
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Ответ кроссовер Айверсона
Нет, не так. Амортизация прописана в бухгалтерии как сумма трансфера размазанная на 7 лет, а сумму продажи впишут сразу плюсом полностью в отчет в год продажи. Условно если брали за 100 на 7 лет, 100/7=14.2 в год. Если Мудрика продают за 50, то 50-14.2=35.8 млн прибыли отразятся плюсом в годовой отчетности за 24год. Была статья как Юве и Челси даже при минусовых сделках обходят ффп
Амортизация прекращается в момент выбытия актива.
При продаже фиксация разницы между остаточной стоимостью актива и ценой продажи.
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Я бы лучше Галлахера купил, тем более старина Боули сам желает его продать, чтобы накупить больше шлака с нигерийскими корнями. С Коннором центр поля вообще был бы железобетон. В Арсенале итак есть бегунки Мартинелли/Сака, Мишу только для ротации если.
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Мудрик единственный игрок в мире, за кого расплачиваются не деньгами, а танками. Этим и ценен. Добавлю что только этим.
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Зачем Арсеналу мудрик то, они еще от зинченко не избавились….)
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Ответ Фан Рубина
Просто Челси по надуманным причинам отжали у владельца, который развивал клуб, в пользу проходимца, который считает, что играть нужно 4-3-3, разогнал прежнюю команду, державшую клуб на плаву и спустил кучу денег на всяких глупиков.
*4-4-3
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"Грамотное" американское управление, как и всё что они делают.
Всё очень даже понятно.
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Ответ brace
"Грамотное" американское управление, как и всё что они делают. Всё очень даже понятно.
Если "они" - это американцы, то напомню, что владельцы Арсенала тоже из США.
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«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное». (Простоквашино).
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Если «Арсенал» предложит крупную сумму, то получит скидку 50%, кэшбэк и бесплатную доставку курьером до двери.
+3
-1
+2
Просто Челси по надуманным причинам отжали у владельца, который развивал клуб, в пользу проходимца, который считает, что играть нужно 4-3-3, разогнал прежнюю команду, державшую клуб на плаву и спустил кучу денег на всяких глупиков.
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